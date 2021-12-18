Отсрочки РРО не будет: почему Зе-власть отказалась идти на встречу малому бизнесу

Во время внеочередного заседания 17 декабря Верховная Рада не смогла поддержать законопроект № 6376 относительно отсрочки применения кассовых аппаратов (РРО) для физлиц-предпринимателей (ФПЛ). Что это значит? Почему Зе-команда так ведет себя по отношению к малому и среднему бизнесу? Или всё делается правильно? Какие могут быть последствия? Ответы на эти вопросы попытались найти в интервью порталу "Комментарии" от наших экспертов.

Митинг предпринимателей. Фото: Страна

Власть забыла, что за развитием малого и среднего бизнеса – будущее Украины

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко считает, что власти, принимая решение об обязательном применении кассовых аппаратов для ФЛП, совершили большую ошибку. А именно – не проработали вопрос, не вынесли его на обсуждение общественности, не опросили и не узнали мнения самих предпринимателей.

"То есть, власть самостоятельно приняла такое решение и самостоятельно задокументировала. В итоге встретила сопротивление. И вместо того, чтобы признать свою ошибку и предложить решение, удовлетворившее ФЛП, продолжает навязывать им то, к чему они сегодня не готовы, – отмечает эксперт. – В итоге, напряжение растет, а это никому не нужно".

Александр Вовченко напоминает, что карантинные ограничения и падение экономики и так ударили по малому и среднему бизнесу.

"Но вместо ощутимой поддержки предпринимателям со стороны власти, вместо упрощения ведения бизнеса – мы получили дополнительные усложнения и дополнительные волнения общества. Властям нужно проводить профессиональные консультации с предпринимателями до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. И не забывать, что за развитием малого и среднего бизнеса – будущее Украины", – резюмирует кандидат экономических наук.

Уже сейчас мелкий бизнес сворачивается, потому что не может потянуть огромные тарифы за свет и газ

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова призналась, что ей происходящее напомнило ситуацию, когда жертва насилия спрашивает – почему со мной так поступили?

"Потому что знают, что могут – это главная причина всех решений. Всё, что не укладывается в логику бизнесменов, самозанятого населения, фермеров – вполне логично с точки зрения нынешней власти. Главная проблема тут несоответствие ожиданий, – поясняет эксперт. – Все эти удачно вброшенные слоганы типа "он хороший парень из народа, он такой же, как мы, мы их сделаем, весна придет, сажать будем, хуже не будет". Люди до сих пор живут этими слоганами. А никто и не пытался им соответствовать. Ну, актёры же не продолжают играть роль после окончания съёмок. То есть, люди были уверены, что парни из народа сделают как лучше людям. А они сделали как лучше себе. И электорат никак не может понять, как же так, за что с ними так поступили".

По мнению Татьяны Луповой, власть уничтожает мелкий и средний бизнес, потому что он ей не нужен.

"Последователи китайской модели, как они сами себя называли, видимо, считают, что украинцы должны стать ещё более дешевой рабочей силой, а страна – сырьевым придатком. Это если представить, что все умеют считать. Что будет дальше? Многие закроются или уйдут в "тень". Уже сейчас мелкий бизнес сворачивается, потому что не может потянуть огромные тарифы за свет и газ, – отмечает эксперт. – Электричество для предприятий оказывается неподъёмной роскошью. Бизнес вынужден поднимать цены на свою продукцию или услуги, а потребитель не готов платить. Сейчас ещё добавиться проблема РРО. Кто-то закроется и пополнит ряды безработных, кто-то уедет за границу, где условия понятны и прогнозируемы. В любом случае, мы теряем самозанятое население, которое способно анализировать, брать ответственность на себя и наполнять казну. В итоге получим кризис, созданный сознательно и целенаправленно".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты поделились своими оценками, каким был 2021-й для украинского бизнеса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!