Каким был 2021-й для украинского бизнеса: эксперты назвали плюсы и минусы

Совсем скоро закончится 2021-й год и потому самое время обратить внимание на итоги этого года от предпринимателей, бизнеса Украины, от которого напрямую зависит экономическое положение страны. Какие негативные и позитивные моменты можно отметить? Что оказалось хуже/лучше, чем могло быть – и почему? В этих вопросах разобрались в интервью изданию "Комментарии" от наших экспертов.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Фактически бизнес находится в кризисном состоянии. Происходит тотальное сворачивание бизнес-активности

Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич прошелся по негативным моментам уходящего года.

"Произошла потеря многих направлений предпринимательской деятельности в связи с коронакризисом, падением покупательской способности, непродуманной, даже бестолковой налоговой, финансовой и административной политикой сегодняшнего политического режима. Можем констатировать уменьшение как производственных, так и торговых мощностей. Уменьшение предоставления товаров и услуг на рынке. Фактически мы находимся в кризисном состоянии. Происходит тотальное сворачивание бизнес-активности. Предприниматели переживают времена переформатирования в связи с новым реалиями, на почве вышеназванных кризисов", – поясняет эксперт.

Безусловно, по предпринимателям ударили карантинные ограничения в связи с коронакризисом, которые вводит власть.

"Удар принял на себя, прежде всего, микробизнес, и так страдающий от дополнительной фискализации, усиленной с 1 января 2021. Это реализаторы мелкой бытовой техники и мелких ювелирных изделий, сельские семейные аптеки, – перечисляет Сергей Доротич. – По сельским аптекам ситуация просто кричащая. Тысячи их закрылись в маленьких населенных пунктах, в селах и поселках. Это уже проблема социального характера, когда местное население не может получить доступ к медикаментам – и вынуждено тратить время, средства и ресурсы на то, чтобы добраться в аптеки более крупных населенных пунктов. Объем реализации в сельских аптеках – несравнимо меньший, по сравнению с расположенными в крупных городах. А фискализация, приводящая к дополнительным тратам, одинаково бьет по всем. Если городская аптека в день может наторговать десятки, а порой и сотни тысяч гривен, то сельская в месяц – в районе 10-20 тысяч. То есть, годовая выручка – в районе 300 тысяч. При том, что годовые дополнительные траты в виде фискализации (регистраторы расчётных операций — РРО, бухгалтерская отчетность, обслуживание, администрирование) обойдутся в 100 тысяч ежегодно".

Значительно упала покупательная способность населения. Торговые центры, рынки буквально пустые, отмечает эксперт. Понятно, что в столице это нет так видно. Но доходы предпринимателей упали почти вдвое, уверяет Сергей Доротич.

"Огромная проблема, что предприниматели вынуждены выполнять непродуманные требования власти. Происходят даже социальные конфликты. Когда предприниматель вынужден ограничивать права и свободы граждан, не пускать некоторых в помещение в связи с карантинными требованиями. В итоге потоки потребителей меняют свои направления, – отмечает эксперт. – В связи с этими ограничениями стремительно развивается теневой сектор. Ведь власть всю нагрузку в части фискализации, дополнительной отчетности, администрирования, выполнения карантинных мер возложила на легальный бизнес, который можно проконтролировать, оштрафовать. На этом фоне процветают нелегальные перевозчики, нелегальные реализаторы товаров и услуг. Они находится вне радара контроля государственных институций. Получают огромную преференцию и создают конкуренцию легальному сектору. Это очень негативная тенденция. И мы видим нежелание власти бороться с нелегальным сектором. Максимум происходит констатация, что у нас половина экономики в тени, каждая вторая реализация товара и услуг фактически нелегальная. И в то же время нагрузка падает именно на легальный бизнес".

Учитывая нестабильную политическую, экономическую ситуацию, конфликт на Востоке и постоянные разговоры, что на нас вот-вот нападут – никто не думает о дополнительных инвестициях или расширении бизнеса. Все сидят как на пороховой бочке и не помышляют о глобальных планах развития, акцентирует Сергей Доротич.

Он резмюмирует:

"Малый и средний бизнес – далеко не олигархи, но они тоже попадают под каток так называемой деолигархизации, под соусом которой государство принимает те или иные законы. Заявления Арахамии, Гетьманцева, Любченко в стиле "китайского опыта" и желания проверить доходы, начиная с 1995 года , это очень негативные сигналы как для внутреннего инвестора, так и для внешнего. Предприниматель не обязан был, согласно действующему законодательству, сохранять налоговую отчетность более трех лет. А теперь его пугают проверками за последние четверть века. Все эти недалекие решения, в том числе на высшем законодательном уровне, автоматически подтягивают и экономические проблемы – как у обычных граждан, так и в первую очередь – у предпринимателей, которые наиболее болезненно реагируют на подобные непродуманные законодательные изменения".

Мы не без потерь выходим из 2021 года, но последствия куда меньше, чем ожидало экспертное сообщество

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса. Руслан Соболь попытался найти в этом непростом году позитивные моменты для представителей предпринимательской армии.

"2021 год стал подтверждением тому, что бизнес как явление, предпринимательство как вид деятельности практически ничто уничтожить не может. Ведь хозяйственная деятельность – это люди. А где люди, там есть коммерция, там есть предпринимательский дух. Вопреки всем обстоятельствам, которые должны были серьезно пошатнуть предпринимательский дух в Украине, мы выжили и строим планы на будущее", – говорит Руслан Соболь.

Он подчеркивает, что в развитых экономиках этого духа меньше. Там, чтобы он жил, нужны серьезные финансовые влияния. Что и происходит. Но в Украине так не получается. И всё держится именно на энтузиазме, смекалке, закаленном духе.

"Мы не без потерь выходим из 2021 года. Но последствия куда меньше, чем ожидало экспертное сообщество и представители реального сектора в частности, – продолжает эксперт. – Уходящий год показал, что те, кто лишь думал выйти в интернет, открыть там свои площадки (торговые или по услугам), либо ринулся туда, либо сворачивает деятельность. Мы видим переломный момент, когда хозяйственное поле разделилось на тех, кто собирается и далее развивать свою деятельность, в том числе применяя новейшие технологические инструменты – и тех, кто доживает свой хозяйственный путь, оставаясь исключительно в офлайне. Вопрос времени, когда они исчезнут с конкурентного поля. И это в каком-то роде закон эволюции, закон рынка".

Также этот год показал, насколько важно рассчитывать лишь на себя, уверен Руслан Соболь.

"Тут, как у медали, есть две стороны, — поясняет он. — Из плохого — государство не печется в должной мере о секторе, который генерит добавочную стоимость товарам и услугам. Из хорошего – такое положение вещей заставляет бизнес становиться сильнее. Понимать, что никто, кроме тебя, не решит твои проблемы, не закроет твою дебиторку, не поможет выплатить зарплату твоему персоналу. Это учит нас выстраивать стратегию, подходить к ней более взвешенно, скрупулезно. Именно потому я считаю, что хорошего больше. Происходят глобальные события, серьезные процессы, которые делают нас сильнее, мудрее, дальновиднее. Потому я с надеждой и оптимизмом смотрю в 2022-й".

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