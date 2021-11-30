Какие трудности легли на плечи украинского бизнеса и что ждет его в ближайшее время: эксперты

Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, какие важные для украинского бизнеса события могут произойти в Украине в декабре и обозримом будущем. Специалисты рассказали, что может позитивно, а что негативно отразиться на предпринимательстве.

Какие испытания легли на плечи украинского бизнеса и что ждет его в ближайшее время - фото из открытых источников

Самые благоприятные условии для экономики – это когда в деловой и в политической информационной среде единственной и значащей темой остается подготовка к Новому году

Экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает, что декабрь – всегда важнейший период для бизнеса, особенно в торговле и в сфере услуг.

"Предпраздничное новогоднее настроение повышает спрос, делаются часто необдуманные и излишние покупки, неосознанно выключается режим экономии, между предприятиями закрываются по платежам контракты, подводятся итоги делового года. Это отображается и в росте на финансовых рынках, когда декабрь – это месяц так называемого "ралли Деда Мороза". Самые благоприятные условии для экономики – это когда в деловой и в политической информационной среде единственной и значащей темой остается подготовка к Новому году. Но, вряд ли этого стоит ожидать в декабре-2021", – считает эксперт.

Он подчеркивает, что в мировом контексте деловые настроения уже испорчены сообщениями о новом штамме вируса.

"А значит, все позитивные ожидание о преодолении эпидемии были преждевременными, что может вылиться в затяжные распродажи на рынках и сворачивание инвест программ, – поясняет эксперт. – Правительства будут вынуждены вводить новые ковидные ограничения, повысятся протестные настроения, что еще добавит рынкам нестабильности и пессимизма".

Для Украины это все усугубится еще и обострением внутриполитической борьбы, повышением вероятности военной агрессии со сторонни РФ, возможно энергетическими проблемами на фоне ухудшения погодных условий, акцентирует Александр Гаврутенко.

"Что могло бы сбить градус напряженности и вернуть бизнесу уверенность на благоприятный для них исход событий? Тема о транше от МВФ и обсуждение новой программы, активизация западных партнеров по предоставлению гарантий военной помощи на случай российских милитаристских помутнений, возможно признание моно-властью своих ошибок и еще одна волна перезагрузки в правительстве или окружении президента. Думаю это то, что могло бы сгладить негатив и позволить подойти к празднику если не на высокой ноте, то хотя бы не в фазе стремительного пике в пропасть", – констатирует эксперт.

1 200 000 уголовных дел против предпринимателей позволяют госаппарату безнаказанно доить бизнес

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович настроен пессимистично.

"Прошла уже половина срока полномочий команды Зеленского. И всё, чем они могут похвастаться, это сделанные где-то дороги, и оторванная от реальной жизни людей цифровизация. И дороги, и цифра могли бы стать хорошим подспорьем для экономических реформ. Но экономических реформ в стране не происходит, – отмечает эксперт. – И вряд ли стоит ожидать, что что-то вдруг поменяется в лучшую сторону в декабре. В том числе для бизнеса".

По словам эксперта, налоговая система остаётся репрессивной (а тут еще печально известный законопроект 5600 будут пытаться принять во втором чтении), налоговые цифровые сервисы архаичны, а Налоговая милиция просто сменила название на Бюро экономической безопасности.

"1 200 000 уголовных дел против предпринимателей позволяют госаппарату безнаказанно доить бизнес. 30 000 предприятий не могут работать из-за блокировки накладных. Ежедневно на предприятиях страны проводится около 200 обысков. Никаких изменений за два с половиной года не произошло, и уже нет надежд, что произойдёт, – подчеркивает Павел Себастьянович. – Это же подтверждает недавняя пресс-конференция Зеленского. Такая же позиция отображена в подписанном меморандуме с МВФ. Первые лица страны фактически пообещали кредитору, что никаких реформ не будет".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!