Соглашение с МВФ: позитивные, негативные аспекты и последствия для Украины

Неделю назад, 22 ноября 2021 года, Совет директоров МВФ согласовал отчет о результатах первого пересмотра программы стенд-бай с Украиной и утвердил Меморандум об экономической и финансовой политике Украины, поддерживаемый программой МВФ.

МВФ - фото из открытых источников

Через некоторое время подробности Меморандума стали известны СМИ. И к ним было немало вопросов.

Своим мнением по этому соглашению с порталом "Комментарии" поделилась директор по научной работе Growford Institute Татьяна Богдан.

Для Украины, отброшенной на обочину мировой цивилизации, не предполагается шансов на улучшение и выход на магистральный путь развития



Официально целями программы объявлено:

а) возврат фискальной политики в рамки, обеспечивающие среднесрочную долговую устойчивость при защите социально уязвимых слоев населения;

б) охрана независимости Национального банка и фокусировка монетарной политики на снижении темпов инфляции;

в) обеспечение "финансового здоровья" банков в целях возрождения банковского кредитования частного сектора;

г) борьба с коррупцией и ускорение судебной реформы;

д) сужение роли государства и групп влияния в экономике для усовершенствования бизнес-климата и привлечения инвестиций.

Фактически же программа МВФ в большей степени ориентируется на сжатие совокупного спроса в экономике и преодоление макроэкономических дисбалансов, которые, в свою очередь, должны обеспечить удержание стабильной макрофинансовой среды и внешней устойчивости экономики.

При этом фундаментальным недостатком программы МВФ является игнорирование проблем реального сектора экономики, его низкой конкурентоспособности и структурной деградации, что объективно не создает крепких основ для макрофинансовой стабильности.

На мой взгляд, неуместно приравнивание государства к олигархическим кругам в тексте Меморандума, а также предоставление им статуса субъектов, которые ухудшают бизнес-климат в стране и подрывают экономический потенциал.

Программой закладывается уменьшение доли государства в ВВП (а именно расходов, не связанных с выплатой процентов по долгу) на 3,4% ВВП в период 2022-2025 годов. И это в то время, когда мировое сообщество признает необходимость активной государственной политики для адекватного реагирования на вызовы постковидного мира – масштабного инвестирования в области образования и здравоохранения; улучшение систем социальной защиты населения; содействие перенаправлению труда и капитала на цели диджитализации и перехода к климато-нейтральной экономике. То есть, для Украины, отброшенной на обочину мировой цивилизации, не предусматривается шансов на улучшение и выход на магистральный путь развития.

Полезные институциональные реформы, заложенные в программе МВФ

Но МВФ закладывает некоторые полезные для Украины институциональные реформы, которые будут уменьшать влияние коррумпированной элиты и повышать степень социальной справедливости:

– завершение аудита расходования средств по бюджетной программе борьбы с COVID-19 и обнародование результатов аудита до конца 2021 г.;

– улучшение программ социальной помощи для создания хорошо таргетированной и рациональной социальной системы, оказывающей действенную поддержку бедным и уязвимым домохозяйствам;

– публикация Офисом Генерального прокурора полугодовых отчетов о результатах уголовных производств против бывших владельцев банков, их руководителей по каждому из банков, выведенных с рынка, с включением данных о количестве попавших под следствие лиц, получивших приговор, и о суммах взысканных убытков;

– использование конфискованных активов для валютных платежей или перечисление в валовые международные резервы НБУ;

– определение количественных критериев относительно предельного объема гарантированного государственного долга и объема накопленной задолженности ГП "Гарантированного покупателя" перед производителями возобновляемых источников энергии.

К чему может привести слепое исполнение требований Меморандума

С другой стороны, логические возражения вызывают обязательства украинской власти по части полной либерализации рынка газа и электроэнергии для нужд домашних хозяйств. В частности, украинские власти зафиксировали обязательство не вводить лимиты цен на газ, поставляемый домохозяйствам, а также определять оптовые цены на газ по рыночному принципу. Согласно Меморандуму, все тарифы на отопление должны быть пересмотрены для полного отражения всех расходов (включая рыночные цены на газ и капитальные расходы) до конца октября 2021 г., а впоследствии и официально утверждены.

Однако многолетние мантры о рыночных ценах на газ не учитывают тот очевидный факт, что рыночные цены как таковые не могут существовать в экономике, где государство гарантирует значительную часть спроса на этот газ, уплачивая многомиллиардные субсидии из бюджета. Возникает и такой логичный вопрос: а почему "рыночные цены" для Украины должны устанавливаться на уровне европейских хабов, а не цен в бедных странах со значительной долей собственной газодобычи? Эти вопросы остаются без ответа, а слепое исполнение требований Меморандума в условиях сохранения рекордных уровней мировых цен на энергоносители может спровоцировать массовые социальные беспорядки в стране и стать пусковым крючком для политической дестабилизации.

Украине в очередной раз навязали более жесткие требования в части фискальной и монетарной политики

Текущая программа МВФ, как и все предыдущие программы, основана на применении рестриктивной фискальной и монетарной политики. В макроэкономическом контексте такой набор не только уменьшает объемы внутренней абсорбции в экономике, улучшая, таким образом, внешнюю позицию Украины, но и тормозит импульсы со стороны спроса для возрождения внутреннего производства.

Так, программа закладывает уменьшение дефицита общего правительства в Украине до 3,4-3,5% ВВП в 2021-2022 годах. Эти показатели резко контрастируют с бюджетными дефицитами других стран мира. Так, аналогичные показатели в странах с формирующимися рынками составляют 6,6 и 5,8% ВВП, а в развитых странах – 8,8 и 4,8% ВВП. Преждевременное прекращение антикризисных фискальных мер является необоснованным, поскольку восстановление национальной экономики еще не приобрело устойчивый характер, а эпидемическую ситуацию в стране трудно назвать контролируемой.

МВФ в последнем выпуске "Fiscal Monitor" рекомендует всем странам-членам воздержаться от слишком быстрого сворачивания программ антикризисной фискальной поддержки и говорит о необходимости сосредоточения фискальной политики на мероприятиях по борьбе с пандемией и ее экономическим последствиям в странах с низкой долей вакцинированного населения, или же на поддержке экономического обновления и положительных структурных сдвигов в странах с высокими показателями вакцинации.

Требования Меморандума о фокусировании монетарной политики Украины на возвращении к инфляционной цели 5% за игнорирование состояния экономики также предвзяты и оторваны от мирового контекста. Ведь в отчете "Global Financial Stability Report" МВФ отмечает: скорейшее ужесточение монетарной политики может подорвать ростки экономического роста. Поэтому МВФ советует центральным банкам разных стран пройти тонким пределом между оказанием поддержки возобновлению экономической деятельности и реакцией на инфляционные процессы. Считается также, что в случае "заякорености" инфляционных ожиданий центральные банки могут позволить себе игнорировать временные инфляционные факторы и избегать ужесточения монетарной политики. Но на Украину, как видим, стандартные рекомендации МВФ не распространяются.

Таким образом, Украине в очередной раз навязали более жесткие требования в части фискальной и монетарной политики, что будет сдерживать темпы восстановления национальной экономики после преодоления корона-кризиса. Но в таких результатах очень тяжело винить одну сторону – МВФ.

Фонд, согласно своему мандату, должен обезопасить нас от кризиса платежного баланса и гарантировать нашу способность обслуживать долги, что он делает в течение 2,5 десятилетий. А вот действия украинской власти по принятию завышенных и не всегда оправданных обязательств перед МВФ порождают массу вопросов уровня профессионализма этой власти и ее желания отстаивать национальные интересы.

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