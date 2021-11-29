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"Падение цен на нефть было преувеличением": оправдано ли беспокойство инвесторов

Цены на нефть возобновились после рекордного падения

сегодня, 12:25
Автор:

Карина Ожерельева
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Цены на нефть возобновились в понедельник 29 ноября, хотя инвесторы были озабочены тем, что ОПЕК+ может приостановить увеличение добычи в ответ на распространение Omicron. Такая ситуация обусловлена тем, что новостей о штамме еще совсем немного и рано делать какие-то выводы. Об этом сообщает Reuters.

"Падение цен на нефть было преувеличением": оправдано ли беспокойство инвесторов

Добыча нефти - Reuters

Цены на нефть упали более чем на 10% в пятницу 26 ноября – наибольшее падение с апреля 2020 года – поскольку новый штамм вируса испугал инвесторов на финансовых рынках. Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 3,11 доллара, или на 4,3%, после снижения на 9,50 долларов. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 3,47 доллара, или на 5,1%, упав до этого на 10,24 доллара. Была обеспокоенность, что новый штамм может сорвать восстановление мировой экономики, что потенциально повредит спрос на нефть, а также существует опасение, что избыток предложения может увеличиться в первом квартале.

"Мы произвели определенную коррекцию, поскольку падение цен на нефть в пятницу было преувеличено. Если рынок упадет еще больше, ОПЕК+ может приостановить планируемое увеличение добычи нефти, чтобы поддержать цены", – сказал Тацуфуми Окоши, старший экономист Nomura Securities.

Согласно источникам и документам ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников перенесли технические встречи на конец этой недели, дав себе больше времени для оценки влияния Omicron на спрос и цены на нефть.

Как сообщали ранее "Комментарии", цены на нефть снизились более чем на 2% из-за опасений, что избыток мирового предложения может возрасти после скоординированного высвобождения запасов нефти во главе с США и из-за нового всплеска COVID-19.




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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-recoups-losses-friday-focusing-omicron-spread-iran-talks-2021-11-29/
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