Пенсии по-новому: нужна ли Украине накопительная система

Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для лиц в возрасте до 35 лет с июля 2021 года. Почему это хорошее (плохое) решение – с учетом украинских реалий? Есть ли иной путь, чтобы выровнять ситуацию с пенсионным обеспечением в Украине? Ответ "Комментариям" дали эксперты.

"Нужно сначала разобраться с причинами проблем"

В нынешних реалиях пенсионные инициативы по типу тех, что предложил Кабмин, выглядят как перераспределение контроля над ресурсами. Так считает экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко.

"Чтобы пенсионная система заработала, чтобы ее можно было реформировать, нужно сначала разобраться с причинами проблем, – уверен он. – Одна из основных — высокая налоговая нагрузка на бизнес. Как следствие — теневая экономика, неофициальная занятость, зарплаты в конвертах. Если мы не решим эти вопросы, как систему ни называй, она работать не будет".

Вопрос и в том, насколько эффективно государство будет осуществлять управление средствами с накопительного фонда. А также — в каких активах будут держаться эти накопления.

"Есть огромный риск, что средства будут использоваться неэффективно, – подчеркивает Александр Вовченко. – И тогда в будущем мы можем столкнуться с аналогичными проблемами — нехваткой средств для выплаты пенсий. Поэтому первое, что нужно сделать — уменьшить налоговое бремя на бизнес, вывести экономику из тени, для этого в государственных структурах должны работать эффективные менеджеры. И, конечно, нужно ввести реальный план действий по выходу из демографического кризиса".

"Если не менять подход к начислению пенсий, то налоговой пресс для трудящихся станет невыносим"

Политолог Максим Джигун подчеркивает, что накопительная система – не нова. Немало прогрессивных стран ввели ее. И, как свидетельствует их опыт, такая система является более гибкой, чем солидарная. В частности, позволяет ослабить давление на экономику страны. Одновременно сберегает определенные накопления в государстве, что также работает на экономику. И это – позитив. Но…

"Следует рассматривать это решение не с точки зрения простого желания, а потому что это необходимо делать, – отмечает эксперт. – Социально-демографическое положение Украины таково, что через 15-20 лет у нас трудоспособного населения будет вдвое меньше, чем пенсионеров. И если не менять подход к начислению пенсий, то налоговой пресс для трудящихся станет невыносим".

К тому же, подчеркивает Максим Джигун, чтобы солидарная система была жизнеспособной, нужно учесть ряд нюансов.

"Негосударственные фонды, которые будут созданы (и которые есть), где будут хранить "пенсионные накопления", не должны быть недобросовестными. А таких, увы, в Украине было и есть немало. В какой-то момент такие фонды "лопаются", а вкладчики не могут вернуть деньги, – отмечает политолог. – А потому государство должно быть гарантом, что даже если такой фонд лопнет, вкладчики не потеряют своих средств. Нужно или создавать новые фонды, или менять законодательство, увеличивая ответственность учреждений, где будущие пенсионеры станут хранить вклады".

Проблемой, по словам Максима Джигуна, остается и то, что значительная часть украинской экономики остается в тени.

"Те, кто не платил налоги, вряд ли будут их платить. Соответственно, чтобы накопительная система была эффективна, нужно создавать условия для выведения экономики из тени, – уверен эксперт. – Чтобы налоговая нагрузка равномерно распространялась на всех работодателей, а не только на законопослушных, которые доплачивают за себя и других как это часто бывает в украинских реалиях".

Политолог считает логичным, что изначально накопительная система вводится для отдельной категории работников (с 35 лет). По его мнению, это даст возможность увидеть, будет ли она эффективна.

Также Максим Джигун считает, что в идеале стоило бы вести смешанную систему: солидарная + накопительная. Это сбалансированный вариант, но для него, отмечает эксперт, в Украине должна быть куда более сильная экономика, чем в данный момент.

Ранее сообщалось, на какие суммы пенсий могут рассчитывать украинские пенсионеры в 2021 году.

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