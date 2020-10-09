Пережитки СССР или здравая идея: нужно ли Украине вернуть госрегулирование цен

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Ирина Верещук, которая является кандидатом на должность мэра Киева, призывает вернуть практику государственного регулирования цен на социальные продукты. Насколько это экономически обоснованное заявление? Почему нужно (не нужно) возвращать госрегулирование цен? Ответы "Комментариям" дали эксперты.

" Правильная инициатива от ее команды"

Политический аналитик Максим Маньковский с сожалением отмечает, что Украина, которая еще в начале 90-х годов обладала колоссальным природно-ресурсным и промышленным потенциалом, сейчас оказалась в непростом положении. И расценивается даже своими ближайшими западными соседями как государство с отсталой экономикой.

"Слабая социально-экономическая стратегия всех руководителей за все годы независимости, без исключения, политиканство вместо политики, отсутствие действенных реформ утомили своей неэффективностью и бесперспективностью общество, предпринимателей и даже самих "реформаторов". А в результате мы получили огромное расслоение в обществе, – подчеркивает Максим Маньковский. – Особенно это заметно в Киеве, куда стекаются основные денежные потоки. Здесь мы можем увидеть на улице припаркованный "Майбах", а рядом — пожилого человека, который считает последние деньги, чтобы купить кусок хлеба. Поэтому предложение вернуть госрегулирование цен на ряд продуктов – это скорее не об экономике, а о социальной справедливости, которая может быть достигнута такими шагами".

Аналитик отмечает, что инициатива исходит от Ирины Верещук (партия "Слуга Народа"), которая позиционирует себя как интересный политик нового типа, желающий изменить Киев к лучшему.

"Она собирается серьезно побороться за кресло столичного градоначальника, о чём заявляла неоднократно. И предложение вернуть госрегулирование цен — правильная инициатива от ее команды, – считает Максим Маньковский. – Особенно это важно во время пандемии и в период кризиса, в котором мы находимся. Надо не только сдерживать цены, но и субсидировать социально незащищенные слои населения, как это происходит во многих развитых странах".

Эксперт напоминает, что уровень безработицы увеличился на 60%, а покупательная способность уменьшилась на 26%. И подчеркивает, что нам потребуется около полутора лет, чтобы поднять экономику на докризисный период. И в этот период очень важно поддержать тех, кто в этом особенно нуждается, резюмирует Максим Маньковский. Главное – правильно реализовать высказываемые идеи.

" Не существует необходимости в государственном регулировании цен"

Доктор экономических наук, директор по научной работе Growford Institute (Киев) Татьяна Богдан напоминает, что Украина с 1991 года строит рыночную экономику, основным принципом которой является свободное или рыночное ценообразование. А фиксированные или регулируемые государством цены присущи плановой экономике.

"В условиях конкурентного рынка завышения цен производителями или реализаторами продукции, как правило, имеет своим следствием минимальные объемы реализации, что в конечном итоге заставляет субъектов рынка возвращаться к равновесному уровню цен, – поясняет Татьяна Богдан. – В рыночных экономиках государство должно регулировать или устанавливать цен только на товары и услуги естественных монополий (газ, электроэнергия, железнодорожные перевозки, др.). Это объясняется тем, что отсутствие конкуренции и монопольное присутствие на рынке без государственного вмешательства побуждали бы монополии к установлению завышенного уровня цен на свою продукцию / услуги и получению от потребителей монопольной ренты".

По словам доктора экономических наук, в Украине большинство социально значимых товаров производятся и реализуются населению на конкурентных рынках. А потому не существует необходимости в государственном регулировании цен.

"Если же государство заботится уровнем платежеспособности уязвимых слоев населения, то существуют другие механизмы их поддержки государством. А именно — разные социальные пособия и выплаты из государственного и местного бюджетов, а также установление пониженной (нулевой) ставки НДС на социально значимые товары и услуги", – подчеркивает Татьяна Богдан.

Она отмечает, что очерченный общий подход не исключает возможности, что на определенных сегментах потребительского рынка могут возникать временные монопольные сговоры производителей / поставщиков или другие проявления недобросовестной конкуренции. Но в таких случаях на защите экономической конкуренции должен стоять Антимонопольный комитет Украины, который имеет все полномочия и ресурсы для урегулирования проблемных ситуаций.

"Пережитки советского прошлого"

Чистым популизмом считает высказанное предложение вернуть госрегулирование цен директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко.

"Украина долго жила в режиме госрегулирования цен. Это всё — пережитки советского прошлого, – подчеркивает эксперт. – В рыночной экономике цены регулируются рынком. В Киеве нет недостатка в продуктовых магазинах, аптеках и пр. Если магазин хочет продавать больше — он будет держать ниже цены. И в 2020 году информацию о ценах очень легко узнать — и сравнить, где лучше покупать".

Хотим жить как Северная Корея и в тотальном дефиците продуктовых товаров, который был в СССР — надо вводить госрегулирование цен. Жить как на Западе — надо быть рыночной экономикой, резюмирует Иван Никитченко.

Ранее сообщалось, что в Украине дорожает сахар. Производители объяснили высокую цену.

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