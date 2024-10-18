Первая выплата "Национального кэшбека": когда и как получить средства

С 22 по 31 октября украинцы получат свою первую выплату в рамках программы "Национальный Кэшбэк". В общей сложности 646 378 человек получат 37,2 миллиона гривен, которые были накоплены за покупки в сентябре. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Национальный кэшбек. Фото коллаж: comments.ua

Как потратить кэшбек

Полученные средства можно использовать на оплату коммунальных, медицинских, транспортных услуг или сделать донаты в поддержку Вооруженных Сил Украины. Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула важность этих средств для поддержки украинского производителя и социальной помощи.

Кешбек является формой финансовой поддержки граждан от государства. Потратить эти средства можно в частности на коммунальные услуги. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Кроме того, эти средства можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ, приобрести военные облигации или потратить на услуги. .Для нас очень важно, чтобы украинцы выбирали украинское.

Критерии для получения выплат

Выплаты получат только граждане, которые в сентябре потратили на украинские товары более 2 гривен. Те, кто не активировал карту для выплат в приложении Действие, могут это сделать и в ноябре получат свои средства. Кешбек не подлежит налогообложению, а все, кто обязан подавать декларации, получили разъяснение от НАПК.

Как зарегистрироваться для участия

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку через один из банков-участников, определить карты для оплаты, открыть карту для кэшбека и активировать ее в приложении Действие. Программа включает несколько банков, включая ПриватБанк и monobank.

Дополнительная информация

Кешбек составит 10% стоимости приобретенных товаров украинских производителей, а максимальная сумма выплат в месяц — 3 тысячи гривен. Координатор программы — Министерство экономики Украины, а технологическим партнером выступает международная платежная система Mastercard.

Напомним, украинские потребители теперь имеют возможность самостоятельно проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек" благодаря новой функции в мобильном приложении Действие. Эта инновация позволяет пользователям сканировать штрих-коды товаров и узнавать, начисляется ли кэшбек в размере 10% от стоимости покупки.