Пессимистам здесь не место: что стоит за прогнозами Шмыгаля о росте зарплат

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разразился Facebook-постом, в котором заявил, что экономика страны восстанавливается, а зарплаты растут. Так, по его словам, в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривен, экономика начала восстанавливаться, а люди – возвращаться на работу.

"Мы ожидаем, что уже на 2022 год средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс. грн", – торжественно написал глава правительства.

Надо сказать, что подписчики Шмыгаля премьерского оптимизма не оценили. В комментариях под постом украинцы недоумевают: о какой стране рассказывает премьер и почему все главы правительств, едва заступая на пост, начинают жить в параллельной реальности? "Комментарии" вместе с экспертами обсудили, насколько реален озвученный рост зарплат и поможет ли он украинцам стать богаче.

"Нет ничего невозможного"

Опрошенные "Комментариями" экономисты, оказались единодушны: 15 тысяч гривен в нынешних реалиях – не такие уж большие деньги, чтобы эта планка казалась недостижимой.

"Даже при нынешнем курсе это порядка 500 евро, – говорит экономист Андрей Мартынюк. – Для сравнения: в Польше минималка на сегодня составляет более 550 евро, а через два года она, вероятно, будет еще выше. Так что никакого прорыва не будет: эти цифры мало отразятся как на жизни украинцев внутри страны, так и на настроениях заробитчан".

Ничего невозможного в росте средней зарплаты не видит и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Правда, добавляет эксперт, никакой заслуги правительства в этом нет – все дело в трудовых мигрантах. Немало украинцев сегодня работают за границей, тем самым снижая безработицу в стране, что и способствует росту украинских зарплат. Кроме того, отечественные работодатели просто вынуждены в той или иной степени подстраиваться под польские зарплаты, иначе трудовая миграция еще больше активизируется.

"Средняя заработная плата – это чистая арифметика и "средняя температура по палате", – отметил в беседе с "Комментариями" эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Поскольку государство не влияет на рост средней зарплаты, а может поднимать только минимальную, думаю, что заявление премьера основано на ожидании роста минималки: ведь если подтягивать вверх нижние цифры (то есть, в данном случае, минимальную зарплату), автоматически растет среднее арифметическое. Как мы помним, правительство обещало, что через год минималка будет 6,5 тыс. грн – при таких условиях средняя зарплата 15 тыс. грн выглядит вполне реально.

Эксперт напоминает, что минимальную зарплату у нас получают, в основном, бюджетники, а также бизнес, который сидит в "серой зоне". Директор крупного предприятия, получающий минимальную зарплату, – это украинский нонсенс. При этом всем понятно, что данный бизнес – "серый". Крупный "белый" бизнес не платит минимальную зарплату даже рядовым сотрудникам, поскольку очевидно: человек, работающий полный рабочий день, не может получать 5 тыс. грн в месяц – он на них просто не выживет.

Жить лучше не будем

Несмотря на то, что в случае реализации премьерских планов средняя зарплата вырастет довольно существенно, денег в украинских карманах больше не станет.

Во-первых, этот рост будет в большой степени связан с "выбеливанием" зарплат. С ростом минималки официальная часть зарплат в "сером" бизнесе увеличится, а конвертная, соответственно, уменьшится.

Во-вторых, средняя зарплата мало что отражает: кто-то получает минималку, кто-то – сотни тысяч, а в среднем получается 15 тысяч. Эксперты не первый год говорят о том, что гораздо более реальную картину дает медианная зарплата – показатель, который отражает сумму в центре "зарплатного ряда" и делит его на две равные части. То есть, например, если три сотрудника получают зарплату 5, 10 и 30 тыс. грн, то средняя зарплата составит 22,5 тыс. грн, а медианная – 10 тыс. грн. Здесь есть два важных момента: медианная зарплата почти всегда ниже средней, и, кроме того, в отличие от средней, она не повышается с ростом самой большой в ряду зарплаты. То есть, если оклад будет повышаться только у директора, то будь он хоть миллион, хоть 10 миллионов, медианная зарплата останется на месте.

В-третьих, не стоит забывать о растущей задолженности по зарплатам: если на 1 апреля 2020-го она составляла 2,96 млрд грн, то на 1 августа – уже 3,40 млрд грн.

"Любое повышение зарплаты без роста производительности труда и экономического роста приводит лишь к повышению потребительских цен, и, соответственно, к падению потребления, поскольку цены в подобной ситуации растут быстрее зарплат, – поясняет экономист Владислав Банков. – Но для этого правительства это является чуть ли ни единственной возможностью уменьшить дефицит бюджета за счет роста налоговых поступлений и раскручивания маховика инфляции".

Номинально подобные цели более реалистичны, чем обычный предвыборный популизм о "тысяче евро", говорит эксперт. Но не надо забывать о том, что есть государственная статистика, а есть суровая правда жизни, и разница между ними весьма существенна. Так, например, в правительстве упрямо игнорируют тот факт, что первыми работу зачастую теряют самые низкооплачиваемые сотрудники. И уже это само по себе приводит к росту средней зарплаты, хотя реальное благосостояние населения падает.

Обещать – не мешки ворочать

Если вспомнить все зарплатные обещания, которые были даны украинцам уже в новейшей истории, становится понятно, что Денис Шмыгаль на фантастические цифры не замахивался изначально. То ли премьер вообще не верит в европейское будущее Украины, то ли просто является реалистом по жизни, в отличие от своих предшественников и министров.

Например, пять лет назад Арсений Яценюк обещал украинцам зарплату в 1960 долларов. Правда, не сегодня и не завтра, а примерно к 2040 году, что, согласитесь, вполне дальновидно: кто к тому времени вспомнит, кто такой Яценюк?

Андрей Рева в августе 2016-го также замахнулся на далекую перспективу, спрогнозировав в 2031 году минимальную зарплату в 1000 евро.

Осенью 2018-го свои прогнозы давала Юлия Тимошенко, причем на относительно близкие горизонты. Тогда она утверждала, что через пять лет (то есть уже в 2023-м) средняя зарплата украинцев вырастет до 1000 долларов.

В мае прошлого года свое веское слово по этому поводу сказал Владимир Гройсман, согласно прогнозу которого в 2021-м средняя зарплата составит 620 долларов. Что ж, ждать осталось недолго, через год проверим.

И вот теперь со своим прогнозом на два года вперед выступил Денис Шмыгаль.

Экономисты советуют, оценивая обещания нынешнего главы правительства и его предшественников, помнить, что премьер – это, с одной стороны, политик, а с другой – "оптимист по должности". Пессимистам в премьерском кресле не место. Глава правительства просто обязан рассказывать, как хорошо при нем живется народу и обещать, что дальше будет только лучше. Если, конечно, он держится за свое рабочее место и его хоть немного беспокоит собственный рейтинг.

Ранее "Комментарии" разбирались, зачем мировые центробанки призывают печатать деньги и как следует поступить Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!