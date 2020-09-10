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Главная Новости Бизнес экономика Пессимистам здесь не место: что стоит за прогнозами Шмыгаля о росте зарплат
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Пессимистам здесь не место: что стоит за прогнозами Шмыгаля о росте зарплат

Наши журналисты разобрали громкое заявление Дениса Шмыгаля о 15-тысячной средней зарплате уже в 2022-м году

сегодня, 18:30
Автор:

Гурген Григорян

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разразился Facebook-постом, в котором заявил, что экономика страны восстанавливается, а зарплаты растут. Так, по его словам, в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривен, экономика начала восстанавливаться, а люди – возвращаться на работу.

Пессимистам здесь не место: что стоит за прогнозами Шмыгаля о росте зарплат

"Мы ожидаем, что уже на 2022 год средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс. грн",  торжественно написал глава правительства.

Надо сказать, что подписчики Шмыгаля премьерского оптимизма не оценили. В комментариях под постом украинцы недоумевают: о какой стране рассказывает премьер и почему все главы правительств, едва заступая на пост, начинают жить в параллельной реальности? "Комментарии" вместе с экспертами обсудили, насколько реален озвученный рост зарплат и поможет ли он украинцам стать богаче. 

"Нет ничего невозможного"

Опрошенные "Комментариями" экономисты, оказались единодушны: 15 тысяч гривен в нынешних реалиях – не такие уж большие деньги, чтобы эта планка казалась недостижимой. 

"Даже при нынешнем курсе это порядка 500 евро, – говорит экономист Андрей Мартынюк. – Для сравнения: в Польше минималка на сегодня составляет более 550 евро, а через два года она, вероятно, будет еще выше. Так что никакого прорыва не будет: эти цифры мало отразятся как на жизни украинцев внутри страны, так и на настроениях заробитчан". 

Ничего невозможного в росте средней зарплаты не видит и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Правда, добавляет эксперт, никакой заслуги правительства в этом нет – все дело в трудовых мигрантах. Немало украинцев сегодня работают за границей, тем самым снижая безработицу в стране, что и способствует росту украинских зарплат. Кроме того, отечественные работодатели просто вынуждены в той или иной степени подстраиваться под польские зарплаты, иначе трудовая миграция еще больше активизируется. 

"Средняя заработная плата – это чистая арифметика и "средняя температура по палате", – отметил в беседе с "Комментариями" эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Поскольку государство не влияет на рост средней зарплаты, а может поднимать только минимальную, думаю, что заявление премьера основано на ожидании роста минималки: ведь если подтягивать вверх нижние цифры (то есть, в данном случае, минимальную зарплату), автоматически растет среднее арифметическое. Как мы помним, правительство обещало, что через год минималка будет 6,5 тыс. грн – при таких условиях средняя зарплата 15 тыс. грн выглядит вполне реально. 

Эксперт напоминает, что минимальную зарплату у нас получают, в основном, бюджетники, а также бизнес, который сидит в "серой зоне". Директор крупного предприятия, получающий минимальную зарплату, – это украинский нонсенс. При этом всем понятно, что данный бизнес – "серый". Крупный "белый" бизнес не платит минимальную зарплату даже рядовым сотрудникам, поскольку очевидно: человек, работающий полный рабочий день, не может получать 5 тыс. грн в месяц – он на них просто не выживет.

Жить лучше не будем

Несмотря на то, что в случае реализации премьерских планов средняя зарплата вырастет довольно существенно, денег в украинских карманах больше не станет. 

Во-первых, этот рост будет в большой степени связан с "выбеливанием" зарплат. С ростом минималки официальная часть зарплат в "сером" бизнесе увеличится, а конвертная, соответственно, уменьшится.

Во-вторых, средняя зарплата мало что отражает: кто-то получает минималку, кто-то – сотни тысяч, а в среднем получается 15 тысяч. Эксперты не первый год говорят о том, что гораздо более реальную картину дает медианная зарплата – показатель, который отражает сумму в центре "зарплатного ряда" и делит его на две равные части. То есть, например, если три сотрудника получают зарплату 5, 10 и 30 тыс. грн, то средняя зарплата составит 22,5 тыс. грн, а медианная – 10 тыс. грн. Здесь есть два важных момента: медианная зарплата почти всегда ниже средней, и, кроме того, в отличие от средней, она не повышается с ростом самой большой в ряду зарплаты. То есть, если оклад будет повышаться только у директора, то будь он хоть миллион, хоть 10 миллионов, медианная зарплата останется на месте.

В-третьих, не стоит забывать о растущей задолженности по зарплатам: если на 1 апреля 2020-го она составляла 2,96 млрд грн, то на 1 августа – уже 3,40 млрд грн.

"Любое повышение зарплаты без роста производительности труда и экономического роста приводит лишь к повышению потребительских цен, и, соответственно, к падению потребления, поскольку цены в подобной ситуации растут быстрее зарплат, – поясняет экономист Владислав Банков. – Но для этого правительства это является чуть ли ни единственной возможностью уменьшить дефицит бюджета за счет роста налоговых поступлений и раскручивания маховика инфляции".

Номинально подобные цели более реалистичны, чем обычный предвыборный популизм о "тысяче евро", говорит эксперт. Но не надо забывать о том, что есть государственная статистика, а есть суровая правда жизни, и разница между ними весьма существенна. Так, например, в правительстве упрямо игнорируют тот факт, что первыми работу зачастую теряют самые низкооплачиваемые сотрудники. И уже это само по себе приводит к росту средней зарплаты, хотя реальное благосостояние населения падает.

Обещать – не мешки ворочать

Если вспомнить все зарплатные обещания, которые были даны украинцам  уже в новейшей истории, становится понятно, что Денис Шмыгаль на фантастические цифры не замахивался изначально. То ли премьер вообще не верит в европейское будущее Украины, то ли просто является реалистом по жизни, в отличие от своих предшественников и министров. 

Например, пять лет назад Арсений Яценюк обещал украинцам зарплату в 1960 долларов. Правда, не сегодня и не завтра, а примерно к 2040 году, что, согласитесь, вполне дальновидно: кто к тому времени вспомнит, кто такой Яценюк?

Андрей Рева в августе 2016-го также замахнулся на далекую перспективу, спрогнозировав в 2031 году минимальную зарплату в 1000 евро.

Осенью 2018-го свои прогнозы давала Юлия Тимошенко, причем на относительно близкие горизонты. Тогда она утверждала, что через пять лет (то есть уже в 2023-м) средняя зарплата украинцев вырастет до 1000 долларов.

В мае прошлого года свое веское слово по этому поводу сказал Владимир Гройсман, согласно прогнозу которого в 2021-м средняя зарплата составит 620 долларов. Что ж, ждать осталось недолго, через год проверим. 

И вот теперь со своим прогнозом на два года вперед выступил Денис Шмыгаль.

Экономисты советуют, оценивая обещания нынешнего главы правительства и его предшественников, помнить, что премьер – это, с одной стороны, политик, а с другой – "оптимист по должности". Пессимистам в премьерском кресле не место. Глава правительства просто обязан рассказывать, как хорошо при нем живется народу и обещать, что дальше будет только лучше. Если, конечно, он держится за свое рабочее место и его хоть немного беспокоит собственный рейтинг. 

Ранее "Комментарии" разбирались, зачем мировые центробанки призывают печатать деньги и как следует поступить Украине.


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