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Главная Новости Бизнес экономика Платежка за отопление больше 10 тысяч: как украинцы реагируют на рост тарифов
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Платежка за отопление больше 10 тысяч: как украинцы реагируют на рост тарифов

"Как вам такая арифметика", – возмутился украинец

сегодня, 20:43
Автор:

Любовь Блажко

Украинцы в социальных сетях запустили флешмоб "у кого платежка за тепло окажется самой высокой". И, похоже, он только начинает набирать обороты. Житель Киева Станислав Липовский разместил на своей странице фотографию квитанции, которую он получил за отопление квартиры. Сообщается, что за декабрь ему насчитали больше 10-ти тысяч гривен за 100 квадратных метров. 

Платежка за отопление больше 10 тысяч: как украинцы реагируют на рост тарифов

Коммунальные тарифы 2021. Фото: thepage.ua

В публикации можно увидеть, что киевлянин "зарисовал" сумму долга, однако оставил QR-код, с помощью которого удалось установить: только за отопление у него задолженность в размере более 70-ти тысяч гривен. 

Платежка за отопление больше 10 тысяч: как украинцы реагируют на рост тарифов - фото 2

Предполагается, что такой долг мог появиться из-за того, что не было счетчика на отопление. Люди, у которых дома не уставлен счетчик, должны самостоятельно оплачивать разницу между показателем домового счетчика и всех квартирных счетчиков. Общий долг этой квартиры уже превысил 118 тысяч гривен. 

Известно, что Кабинет министров с февраля снизил тарифы на газ на 30 процентов. Поэтому отопление может подешеветь с 5,4 до 3,8 тыс. грн.

Добавим, что украинцы тратят на отопление одного квадратного метра 11 кубов газа. Если жилая площадь около 50-ти квадратов, то в месяц может израсходоваться приблизительно 550 кубов. 

Как сообщало издание "Комментарии", украинка получила шокирующую квитанцию за тепло. В Telegram-канале Pavlovsky news появилась информация о том, что жительница Киева Ольга получила счет от "Киевтеплоэнерго" на 22 тысячи гривен за 85 квадратных метров в новостройке. Так что 12 тысяч за отопление – это еще "цветочки", пишут возмущенные пользователи. 


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Источник: https://www.facebook.com/zdorovaukraina/posts/4244240535609515
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