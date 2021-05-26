Почему азартный бизнес в Украине «тормозит» — мнение эксперта

Запуск рынка азартных рынок ждали многие украинцы. Кто-то — чтобы поиграть, кто-то — дабы заняться бизнесом, кто-то — как водится, исключительно понаблюдать. Но в последнее время эта сфера "буксирует" на месте. По мнению главы Всеукраинского объединения работодателей отрасли дохода и развлечений Игоря Макиевского, на это влияет две ключевые проблемы в отрасли.



Развитию азартного бизнеса мешает неправильное налогообложение. Фото из открытых источников

Как рассказал эксперт специально для портала "Комментарии", один из сложных вопросов касается сертификации игрового оборудования. Пока центров сертификации, определенных КРАИЛ, всего пять, и этого, по мнению Макиевского, явно мало.

" Но проблема не только в этом , — говорит специалист. — Они должны получить технический регламент (что и по каким параметрам сертифицировать и так далее). Однако пока его не утвердили ни Комиссия, ни Кабмин. К тому же, предлагаемый техрегламент увязан с мировыми стандартами. А там — сугубо узкие элементы стандартизации, работать с которыми наши лаборатории пока не готовы ".

По словам эксперта, подобные стандарты сначала нужно внедрить у себя, а это — определенная процедура. Вот и получается, поясняет Игорь Макиевский, что сегодня выполнить требования закона насчет сертификации оборудования фактически нереально. Такая процедура займет месяцы кропотливой работы.

" При этом лицензии выдаются, запускаются залы. По нашей информации, лишь два из пяти отобранных центров в данный момент могут провести сертификацию игровых автоматов. И то всего по двум параметрам (на электробезопасность и электромагнитную совместимость) , — утверждает специалист. — Е сли ждать выполнения всех процедур, рынок не запустится и через год, а может и никогда. Потому Комиссия решила, что сертификация двух этих центров дает возможность говорить, что автоматы сертифицированы. То есть, всё происходит чисто формально ".

Игорь Макиевский отмечает, что при этом страдают и отечественные производители, ведь они не могут запустить линии игровой техники. Все потому, что никто толком не знает, каким требования должны соответствовать отдельные автоматы.

" В итоге не зарабатываются деньги, не создаются рабочие места. А зарубежные производители — на коне ", — говорит эксперт.

Также специалист обращает внимание и на то, что зарубежные автоматы, соответствующие европейским нормам, зачем-то обязываются пройти еще и украинскую сертификацию. По мнению Макиевского, это тоже очень тормозит развитие рынка азартных игр.

" Но главная проблема — наше налоговое законодательство. Несмотря на то, что залы запустились и даже легально начали работать, все понимают, что работать по нынешнему Налоговому кодексу можно только себе в убыток ", — убежден Игорь Макиевский.

Для примера эксперт приводит налог на доход для автоматов. Сейчас он установлен на уровне 10%. При этом, уточняет эксперт, не учитывается выплата выигрышей.

" Таким налогом облагается вся выручка, которая прошла за отчетный период через заведение. То есть, вместо дохода облагается оборот. Имеем подмену понятий. И эта норма делает невозможным зарабатывание денег в принципе ", — считает специалист.

Похожая ситуация и с выигрышем, которым считаются все деньги, которые заведение выплачивает игроку. Здесь не учитываются сделанные человеком ставки.

"В сё это облагается налогом в 18% плюс 1,5% военный сбор. То есть, почти 20% заведение вынуждено отдать со всех выплат. В такой ситуации владелец бизнеса еще и останется должен государству ", — печально констатирует Игорь Макиевский.

По мнению эксперта, помочь урегулировать все эти проблемные вопросы должен законопроект №2713-д. Как минимум, этот документ проясняет, что является доходом организатора азартных игр. Это понятие определено как разница между суммой ставок и выплаченными выигрышами.

" Согласно законопроекту, выигрыш — это разница между потраченными игроком деньгами и полученными доходом. Если потратил тысячу , а выиграл полторы, то выигрыш ем считается 500, а не 1 500. Эти 500 гривен и должны облагаться налогом, — доходчиво объясняет эксперт. — Кстати, проект закона указывает, что до определенной суммы (8 минимальных зарплат) выигрыши не облагаются налогом, а свыше — вступает 18+1,5% налога на выигрыш. Это приемлемый компромисс ".

Вторым моментом, который прописывает документ, это введение единого налога на доход (10%) для всех видов азартного бизнеса.

" Сейчас столько только у игровых автоматов, а казино — 18%, лотерейщики — 30%. Так выравнивается перекос в налогообложении игрового бизнеса в целом. У нас ведь сделали и высокие цены лицензий, и высокие налоги. При таких налоговых ставках и стоимости лицензий вкладывать деньги в легальный бизнес попросту невыгодно ", — сообщает Игорь Макиевский.

Подытоживая, специалист говорит, что принятие законопроекта 2713-д является обязательным для нормальной работы легального азартного рынка в Украине.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему май 2021 года может стать очень важным для развития игорного бизнеса в нашей стране.

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