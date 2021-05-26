Почему азартный бизнес в Украине «тормозит» — мнение эксперта

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Вечканова Елена
Запуск рынка
азартных рынок ждали многие украинцы. Кто-то — чтобы поиграть, кто-то — дабы
заняться бизнесом, кто-то — как водится, исключительно понаблюдать. Но в
последнее время эта сфера "буксирует" на месте. По мнению главы Всеукраинского
объединения работодателей отрасли дохода и развлечений Игоря Макиевского, на
это влияет две ключевые проблемы в отрасли.
Развитию азартного бизнеса мешает неправильное налогообложение. Фото из открытых источников
Как рассказал
эксперт специально для портала "Комментарии", один из сложных вопросов касается
сертификации игрового оборудования. Пока центров сертификации, определенных КРАИЛ, всего пять, и этого, по мнению Макиевского, явно мало.
По
словам эксперта, подобные стандарты сначала нужно внедрить у себя, а это —
определенная процедура. Вот и получается, поясняет Игорь Макиевский, что
сегодня выполнить требования закона насчет сертификации оборудования фактически
нереально. Такая процедура займет месяцы кропотливой работы.
Игорь
Макиевский отмечает, что при этом страдают и отечественные производители, ведь
они не могут запустить линии игровой техники. Все потому, что никто толком не
знает, каким требования должны соответствовать отдельные автоматы.
Также
специалист обращает внимание и на то, что зарубежные автоматы, соответствующие
европейским нормам, зачем-то обязываются пройти еще и украинскую сертификацию.
По мнению Макиевского, это тоже очень тормозит развитие рынка азартных игр.
Для
примера эксперт приводит налог на доход для автоматов. Сейчас он установлен на
уровне 10%. При этом, уточняет эксперт, не учитывается выплата выигрышей.
Похожая
ситуация и с выигрышем, которым считаются все деньги, которые заведение выплачивает
игроку. Здесь не учитываются сделанные человеком ставки.
По мнению эксперта, помочь урегулировать все эти проблемные вопросы должен законопроект №2713-д. Как минимум, этот документ проясняет, что является доходом организатора азартных игр. Это понятие определено как разница между суммой ставок и выплаченными выигрышами.
Вторым
моментом, который прописывает документ, это введение единого налога на доход
(10%) для всех видов азартного бизнеса.
Подытоживая,
специалист говорит, что принятие законопроекта 2713-д является обязательным для
нормальной работы легального азартного рынка в Украине.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему май 2021 года может стать очень важным для развития игорного бизнеса в нашей стране.
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