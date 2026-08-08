Почему бизнес массово покидает Украину: будет ли критический дефицит товаров

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Кравцев Сергей
Последние массированные ракетные атаки РФ вынуждают украинский бизнес пересматривать привычные стратегии работы. Компании переносят производства и логистику в более безопасные регионы, а иногда — за границу. В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на удары по инфраструктуре и риски для бизнеса, украинская экономика продолжает адаптироваться, а высокая конкуренция пока сдерживает резкий скачок цен. Что должно сделать государство, чтобы бизнес не только выстоял во время войны, но и продолжил инвестировать и развиваться? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме.
Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников
Доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач отметил, что станные массовые ракетные атаки стали для украинского бизнеса точкой изменения стратегии. Компании пересматривают инвестиционные планы, переносят производства и логистику в более безопасные регионы или даже за границу. Это объективная реакция на риски и государство правильно делает, что активно ищет практические решения вместе с бизнесом.
Эксперт подчеркивает, что сегодня главная задача – не ждать, что Россия прекратит террор, а сделать украинскую экономику более устойчивой. Бизнес должен диверсифицировать логистику и производство, а государство обеспечить доступное финансирование, государственные гарантии и эффективное страхование военных рисков. Нам нужно строить быстрее, чем враг уничтожает, привлекая для этого международный капитал.
По его словам, несмотря на все вызовы, украинская экономика уже доказала свою способность быстро адаптироваться. Временные перебои с логистикой возможны, но критический дефицит товаров не будет. Украинский бизнес научился быстро перестраивать цепи поставок, а Министерство экономики уже работает над решениями, которые помогут сделать эту адаптацию еще быстрее.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что главное, что эффективность и значимость для национальной экономики украинских ударов по российским крупнооптовым складам намного выше, чем аналогичные удары России по Украине. И, соответственно, экономические последствия в России намного тяжелее для российской экономики, чем аналогичные плагиатные российские удары по Украине.
По его словам, потому украинские компании могут рассчитывать на постепенную государственную компенсацию тех прямых потерь, которые они несут от российских обстрелов. Хотя этот процесс может быть не скорым.
Что касается вероятности роста цен в магазинах, то Андрей Новак не видит такой угрозы. Поскольку пострадали сети розничной торговли и учитывая, что у нас рынок, в том числе, интернет-продаж, так и физических продаж, чрезвычайно конкурентен, то эта очень высокая взаимная конкуренция не позволит ни одному из игроков на рынке слишком поднимать цены на свои товары. Потому что у конкурента аналогичный или схожий товар можно будет купить, например, по более низкой цене.
Также издание "Комментарии" сообщало, что Украина может столкнуться с резким падением экспорта сельскохозяйственной продукции в новом маркетинговом году. Причиной российских ударов по портовой инфраструктуре Черноморского региона, по которой проходит основная часть украинского зернового экспорта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки украинского Министерства аграрной политики.