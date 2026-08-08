Почему бизнес массово покидает Украину: будет ли критический дефицит товаров

Последние массированные ракетные атаки РФ вынуждают украинский бизнес пересматривать привычные стратегии работы. Компании переносят производства и логистику в более безопасные регионы, а иногда — за границу. В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на удары по инфраструктуре и риски для бизнеса, украинская экономика продолжает адаптироваться, а высокая конкуренция пока сдерживает резкий скачок цен. Что должно сделать государство, чтобы бизнес не только выстоял во время войны, но и продолжил инвестировать и развиваться? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Украинская экономика уже доказала свою способность быстро адаптироваться

Доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач отметил, что станные массовые ракетные атаки стали для украинского бизнеса точкой изменения стратегии. Компании пересматривают инвестиционные планы, переносят производства и логистику в более безопасные регионы или даже за границу. Это объективная реакция на риски и государство правильно делает, что активно ищет практические решения вместе с бизнесом.

Эксперт подчеркивает, что сегодня главная задача – не ждать, что Россия прекратит террор, а сделать украинскую экономику более устойчивой. Бизнес должен диверсифицировать логистику и производство, а государство обеспечить доступное финансирование, государственные гарантии и эффективное страхование военных рисков. Нам нужно строить быстрее, чем враг уничтожает, привлекая для этого международный капитал.

"Что касается налогов, то во время войны они остаются необходимыми, ведь именно из них финансируется значительная часть обороны. Вопрос не в отмене налогов, а в их грамотной балансировке: меньше нагрузки на труд, больше стимулов для развития экономики и инвестиций", — отметил Андрей Длигач.

По его словам, несмотря на все вызовы, украинская экономика уже доказала свою способность быстро адаптироваться. Временные перебои с логистикой возможны, но критический дефицит товаров не будет. Украинский бизнес научился быстро перестраивать цепи поставок, а Министерство экономики уже работает над решениями, которые помогут сделать эту адаптацию еще быстрее.

Российская экономика страдает больше

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что главное, что эффективность и значимость для национальной экономики украинских ударов по российским крупнооптовым складам намного выше, чем аналогичные удары России по Украине. И, соответственно, экономические последствия в России намного тяжелее для российской экономики, чем аналогичные плагиатные российские удары по Украине.

"И, соответственно, последствия для украинской экономики на порядок менее тяжелые, чем аналогичные в России. Хотя мы понимаем, что для самих украинских компаний, по которым произошли эти попадания, конечно, что это для них потери, но в Украине уже давно работает программа государственной компенсации подобных потерь, которая работает как для компенсации потерь для бизнеса, так и компенсации потерь, прежде всего, по жилью населения", – отметил эксперт.

По его словам, потому украинские компании могут рассчитывать на постепенную государственную компенсацию тех прямых потерь, которые они несут от российских обстрелов. Хотя этот процесс может быть не скорым.

Что касается вероятности роста цен в магазинах, то Андрей Новак не видит такой угрозы. Поскольку пострадали сети розничной торговли и учитывая, что у нас рынок, в том числе, интернет-продаж, так и физических продаж, чрезвычайно конкурентен, то эта очень высокая взаимная конкуренция не позволит ни одному из игроков на рынке слишком поднимать цены на свои товары. Потому что у конкурента аналогичный или схожий товар можно будет купить, например, по более низкой цене.

"И потому я не ожидаю такого весомого скачка цен в целом на этом рынке. И потому эта очень высокая взаимная конкуренция – это одно из преимуществ реально конкурентноспособной рыночной экономики. Взаимная конкуренция не позволяет ни одному из продавцов слишком поднимать цены, потому что другой игрок, на рынке удерживая эти цены, получает больше потребителей. Следовательно, большого скачка цен непосредственно после этих ударов я не ожидаю", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало, что Украина может столкнуться с резким падением экспорта сельскохозяйственной продукции в новом маркетинговом году. Причиной российских ударов по портовой инфраструктуре Черноморского региона, по которой проходит основная часть украинского зернового экспорта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки украинского Министерства аграрной политики.



