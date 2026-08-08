Чому бізнес масово залишає Україну: чи буде критичний дефіцит товарів

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Кравцев Сергей
Останні масовані ракетні атаки РФ змушують український бізнес переглядати звичні стратегії роботи. Компанії переносять виробництва та логістику у безпечніші регіони, а подекуди — за кордон. Водночас експерти наголошують: попри удари по інфраструктурі та ризики для бізнесу, українська економіка продовжує адаптуватися, а висока конкуренція поки стримує різкий стрибок цін. Що має зробити держава, щоб бізнес не лише вистояв під час війни, а й продовжив інвестувати та розвиватися? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі.
Бізнес в Україні. Фото: з відкритих джерел
Доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач зазначив, останні масові ракетні атаки стали для українського бізнесу точкою зміни стратегії. Компанії переглядають інвестиційні плани, переносять виробництва та логістику в безпечніші регіони або навіть за кордон. Це об'єктивна реакція на ризики, і держава правильно робить, що активно шукає практичні рішення разом із бізнесом.
Експерт наголошує, сьогодні головне завдання – не чекати, що росія припинить терор, а зробити українську економіку стійкішою. Бізнес має диверсифікувати логістику й виробництво, а держава – забезпечити доступне фінансування, державні гарантії та ефективне страхування воєнних ризиків. Нам потрібно будувати швидше, ніж ворог знищує, залучаючи для цього міжнародний капітал.
За його словами, попри всі виклики, українська економіка вже довела свою здатність швидко адаптуватися. Тимчасові перебої з логістикою можливі, але критичного дефіциту товарів не буде. Український бізнес навчився швидко перебудовувати ланцюги постачання, а Міністерство економіки вже працює над рішеннями, які допоможуть зробити цю адаптацію ще швидшою.
Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, головне, що ефективність і значимість для національної економіки українських ударів по російських крупнооптових складах набагато вища, ніж аналогічні удари Росії по Україні. І, відповідно, наслідки економічні в Росії набагато важчі для російської економіки, ніж аналогічні плагіатні російські удари по Україні.
За його словами, тому українські компанії можуть розраховувати на поступову державну компенсацію тих прямих втрат, які вони несуть від російських обстрілів. Хоча цей процес може бути не швидким.
Що стосується вірогідності зростання цін в українських магазинах, то Андрій Новак не бачить такої загрози. Осільки постраждали мережі роздрібної торгівлі і враховуючи, що у нас ринок, в тому числі, інтернет-продажів, так і фізичних продажів, надзвичайно конкурентний, то ця дуже висока взаємна конкуренція не дозволить жодному з гравців на ринку надто піднімати ціни на свої товари. Тому що у конкурента аналогічний чи схожий товар можна буде купити, наприклад, за нижчою ціною.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна може зіткнутися із різким падінням експорту сільськогосподарської продукції у новому маркетинговому році. Причиною є російські удари по портовій інфраструктурі Чорноморського регіону, через яку проходить основна частина українського зернового експорту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки українського Міністерства аграрної політики.