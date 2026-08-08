Чому бізнес масово залишає Україну: чи буде критичний дефіцит товарів

Останні масовані ракетні атаки РФ змушують український бізнес переглядати звичні стратегії роботи. Компанії переносять виробництва та логістику у безпечніші регіони, а подекуди — за кордон. Водночас експерти наголошують: попри удари по інфраструктурі та ризики для бізнесу, українська економіка продовжує адаптуватися, а висока конкуренція поки стримує різкий стрибок цін. Що має зробити держава, щоб бізнес не лише вистояв під час війни, а й продовжив інвестувати та розвиватися? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі.

Бізнес в Україні. Фото: з відкритих джерел

Українська економіка вже довела свою здатність швидко адаптуватися

Доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач зазначив, останні масові ракетні атаки стали для українського бізнесу точкою зміни стратегії. Компанії переглядають інвестиційні плани, переносять виробництва та логістику в безпечніші регіони або навіть за кордон. Це об'єктивна реакція на ризики, і держава правильно робить, що активно шукає практичні рішення разом із бізнесом.

Експерт наголошує, сьогодні головне завдання – не чекати, що росія припинить терор, а зробити українську економіку стійкішою. Бізнес має диверсифікувати логістику й виробництво, а держава – забезпечити доступне фінансування, державні гарантії та ефективне страхування воєнних ризиків. Нам потрібно будувати швидше, ніж ворог знищує, залучаючи для цього міжнародний капітал.

"Щодо податків, то під час війни вони залишаються необхідними, адже саме з них фінансується значна частина оборони. Питання не в скасуванні податків, а в їхньому грамотному балансуванні: менше навантаження на працю, більше стимулів для розвитку економіки та інвестицій", – зазначив Андрій Длігач.

За його словами, попри всі виклики, українська економіка вже довела свою здатність швидко адаптуватися. Тимчасові перебої з логістикою можливі, але критичного дефіциту товарів не буде. Український бізнес навчився швидко перебудовувати ланцюги постачання, а Міністерство економіки вже працює над рішеннями, які допоможуть зробити цю адаптацію ще швидшою.

Російська економіка страждає більше

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, головне, що ефективність і значимість для національної економіки українських ударів по російських крупнооптових складах набагато вища, ніж аналогічні удари Росії по Україні. І, відповідно, наслідки економічні в Росії набагато важчі для російської економіки, ніж аналогічні плагіатні російські удари по Україні.

"І, відповідно, наслідки для української економіки на порядок менш важкі, ніж аналогічні в Росії. Хоча ми розуміємо, що для самих українських компаній, по яких відбулись ці влучення, звичайно, що це для них втрати, але в Україні вже давно працює програма державної компенсації подібних втрат, яка працює як для компенсації втрат для бізнесу, так і компенсації втрат, перш за все, по житлу, як і по нерухому майну, такому, як автомобілі, і для населення", – зазначив експерт.

За його словами, тому українські компанії можуть розраховувати на поступову державну компенсацію тих прямих втрат, які вони несуть від російських обстрілів. Хоча цей процес може бути не швидким.

Що стосується вірогідності зростання цін в українських магазинах, то Андрій Новак не бачить такої загрози. Осільки постраждали мережі роздрібної торгівлі і враховуючи, що у нас ринок, в тому числі, інтернет-продажів, так і фізичних продажів, надзвичайно конкурентний, то ця дуже висока взаємна конкуренція не дозволить жодному з гравців на ринку надто піднімати ціни на свої товари. Тому що у конкурента аналогічний чи схожий товар можна буде купити, наприклад, за нижчою ціною.

"І тому я не очікую такого вагомого стрибка цін в цілому на цьому ринку. І тому оця дуже висока взаємна конкуренція – це одна з переваг реально конкурентної ринкової економіки. Взаємна конкуренція не дозволяє жодному з продавців надто піднімати ціни, тому що інший гравець, на ринку утримуючи ці ціни, отримує більше споживачів. Відтак, великого стрибка цін безпосередньо після цих ударів я не очікую", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна може зіткнутися із різким падінням експорту сільськогосподарської продукції у новому маркетинговому році. Причиною є російські удари по портовій інфраструктурі Чорноморського регіону, через яку проходить основна частина українського зернового експорту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки українського Міністерства аграрної політики.



