Почему появились заявления о проблемах с выплатами пенсий и зарплат: как изменить ситуацию

Украина подходит к концу года с тревожной финансово-экономической ситуацией. Bloomberg пишет, что премьер Денис Шмигаль инциировал срочную встречу с донорами из-за того, что наша страна столкнулась с исключительно высокой неопределенностью бюджета на 2024 год. Министр социальной политики Оксана Жолнович предупреждает, что ожидаемой индексации пенсий может не произойти, если Запад не предоставит нам необходимую помощь. Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко по той же причине не исключает даже задержек пенсий и зарплат бюджетников. Какие ожидания от 2024-го по поводу финансово-экономического положения Украины? Что может его улучшить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

Отсрочка помощи создает в бюджете кассовый разрыв, который полностью покрыть невозможно

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран рассуждает следующим образом:

"Я думаю, что экономический блок правительства обеспокоен именно ликвидностью системы государственных финансов в январе и феврале. Как правило, эти месяцы для Украины сезонно самые тяжелые. Отсрочка помощи создает в бюджете кассовый разрыв, который покрыть полностью невозможно (конечно, без временного вмешательства НБУ или государственных банков из-за выкупа ОВГЗ)".

Высокой оценки, считает Виталий Шапран, заслуживает попытка нашего премьера, пользуясь возможностью поднять вопрос передачи Украине замороженные российские активы.

"Это сильная политическая позиция, – акцентирует эксперт. – Она прямо намекает стране-агрессору, что затягивание войны приведет к полной конфискации всех ее резервов, замороженных на Западе (которые сейчас пока имеют статус замороженных активов)".

С такой экономической политикой никакая помощь не поможет

У эксперта Украинской фабрики мнений Юрия Гаврилечко, опираясь на заявления чиновников, складывается такое впечатление, что действующему правительству проще уйти в отставку – и "повесить" вопрос решения всех финансово-экономических проблем уже на новых членов Кабмина. Поэтому, считает он, появились заявления от ряда министров о необходимости значительного повышения налогов, отмене индексаций социальных выплат, подготовке бюджетников и пенсионеров к задержкам зарплат и пенсий.

"Правительство Шмыгаля столкнулось не с "высокой неопределенностью бюджета", а с последствиями своей работы и деятельности парламента в социально-экономической сфере, – объясняет Юрия Гаврилечко. – Когда и правительство, и парламент по какому-то удивлению решили, что войны уже нет – и экономика спокойно может работать в режиме мирного времени. Именно таким бюджетом мирного времени по структуре доходов и расходов стал поданый правительством и принятый парламентом Госбюджет 2024. Правительство как не слышало, так и не слышит всех экспертов, которые уже не первый год говорят и пишут одно и то же: во время войны экономику нужно переводить на военные рельсы!".

Мобилизация, акцентирует представитель Украинской фабрики мнений, должна начинаться с "мобилизации станков", а не людей. Ибо невозможно, объясняет он, вести длительную войну за счет исключительно внешней помощи.

"Невозможно, – продолжает Юрий Гаврилечко, – пытаться развивать военную экономику благодаря подавлению бизнеса налогами и проверками мирного времени. Невозможно тратить сотни миллиардов гривен на замену брусчатки, строительство стадионов и закупку барабанов для бомбоубежищ – и надеяться на то, что военные нужды и социальные выплаты будут закрывать партнеры".

Поэтому Кабмину Шмыгаля, уверен эксперт, следует не встречи с донорами проводить, а готовить передачу дел другому новому правительству.

"Ведь все, что может это – оно уже изложило в "Национальной стратегии доходов": ликвидация упрощенной системы налогообложения, введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан, повышение ренты и акцизов, введение налогообложения частных денежных переводов по ставке 18%, ликвидацию всех налоговых льгот и т.п. То есть, видение экономической политики действующего правительства достаточно простое и определяется двумя словами: "ограбить всех". С такой экономической политикой никакая помощь не поможет", – констатирует Юрий Гаврилечко.

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