Почему за активами в Украине не стоит очередь из инвесторов – что уже сейчас ценится на вес золота



















Председатель правления "Райффайзен Банк" Владимир Лавринчук заявил, что в Украине высокие риски для инвестирования, но активы недооценены. Издание "Комментарии" в ходе дискуссии "Инвестиции в Украину во время войны: готовы ли инвесторы финансировать экономику военного времени" поинтересовалось у экспертов, почему в Украине активы недооценены? И действительно ли они недооценены? Как сделать так, чтобы за активами в Украине стояла очередь инвесторов?

Доллары. Фото из открытых источников

Очередь из инвесторов в Украине не стоит и не стоит уже много лет

Основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан сразу обратил внимание на существенный момент относительно того, что нужно различать вопрос недооценки активов и их дешевизны.

"Мантру о недооценке украинских активов я и сам пел, когда карьеру строил и рассказывал всем инвесторам на свете: "приезжайте в Украину, вкладывайте деньги, потому что здесь недооценены активы". Но есть вещи, которые действительно недооценены, а потом они повышаются в цене, а есть то, что просто дешевое, которое впоследствии становится еще дешевле и, в конце концов, никому не нужным. Поэтому, когда мы говорим о недооцененности активов, хотелось бы спросить конкретного: что такое в Украине, что недооценено?", – задается вопрос эксперт.

Он добавил, если же говорить об иностранных инвесторах, то, если бы действительно в Украине были хорошие активы и по какой-то причине их кто-то не недооценил и можно было по дешевке купить то, что стоит дорого, то очередь бы стояла от Киева до Брюсселя.

"Очередь не стоит и не стоит уже много лет. Активы действительно есть и многие из них дешевы не потому, что сами активы плохи, а потому что они существуют в среде, которая не дает этим активам развиваться и потенциал этих активов невозможно использовать. И пока это не изменится, эти активы будут дешеветь, пока совсем не потеряют стоимость", – отметил Иван Компан.

Редкоземельные активы в Украине очень хорошо оценены

Глава украинской ассоциации венчурного и частного капитала Андрей Колодюк отметил, что есть в Украине и те вещи, которые очень хорошо оценены.

"Я знаю то, что очень хорошо оценено. И это то, что интересует в Украине и Европе – это наши редкоземельные активы, которые находятся в недрах нашей страны. Вы знаете, что Европа, а сейчас тем более зависит от Китая, но ответ на этот вопрос также находится в Украине. Поэтому очень хорошо оценили эти активы. Вопрос только в том, когда эти активы будут разработаны с точки зрения добычи редкоземельных вещей. В первую очередь, речь идет о программе Европейского Союза по микрочипам и другим вещам", – отметил эксперт.

Андрей Колодюк добавил, тот, кто сегодня владеет производством чипов, понимает, что это очень стратегический актив. И поэтому Европе это очень хорошо знает, как это знает то, что это находится в Украине в наших недрах, в том числе.

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