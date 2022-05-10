logo

BTC/USD

31101.30

ETH/USD

2338.95

LTC/USD

80.82

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Польша будет поставлять в Украину до 200 тысяч тонн топлива в месяц: что будет с ценами
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша будет поставлять в Украину до 200 тысяч тонн топлива в месяц: что будет с ценами

В Варшаве прошел энергетический форум

сегодня, 18:05
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
10 мая в Варшаве прошел энергетический форум, где Украина и Польша договорились о поставках из соседней страны до 200 тысяч тонн топлива в месяц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию первой вице-премьер-министерки — министерки экономики Юлии Свириденко.
Высокопоставленная чиновница прогнозирует, что кроме польского ресурса будут привлечены нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу. В результате этой договоренности объем поставок нефтепродуктов из Польши вырастет почти в четыре раза — с 60 до 200 тысяч тонн в месяц.
Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что можно ожидать, что цены на топливо будут ниже, чем сегодня
"Понятно, что из-за уничтожения россиянами Кременчугского НПЗ и крупных нефтебаз, цена топлива вырастет по отношению к первому месяцу войны, но можно ожидать, что она будет ниже, чем сегодня",- считает эксперт.
Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что эксперты рассказали, что ждет водителей в ближайшее время. Профильные эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления дефицита топлива в Украине. В частности, глава консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отмечает, что бензин на АЗС в свободной продаже появится к концу этого месяца. Однако, отмечают журналисты, не все так оптимистичны в прогнозах. К примеру, основатель Prime Group Дмитрий Леушкин выразил мнение, что топливный дефицит в стране будет держаться как минимум большую часть лета. По его словам, раньше августа дефицит преодолеть не удастся.

Польша будет поставлять в Украину до 200 тысяч тонн топлива в месяц: что будет с ценами

В Варшаве прошел энергетический форум (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!