Польша будет поставлять в Украину до 200 тысяч тонн топлива в месяц: что будет с ценами

10 мая в Варшаве прошел энергетический форум, где Украина и Польша договорились о поставках из соседней страны до 200 тысяч тонн топлива в месяц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию первой вице-премьер-министерки — министерки экономики Юлии Свириденко.
Высокопоставленная чиновница прогнозирует, что кроме польского ресурса будут привлечены нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу. В результате этой договоренности объем поставок нефтепродуктов из Польши вырастет почти в четыре раза — с 60 до 200 тысяч тонн в месяц.
Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что можно ожидать, что цены на топливо будут ниже, чем сегодня
"Понятно, что из-за уничтожения россиянами Кременчугского НПЗ и крупных нефтебаз, цена топлива вырастет по отношению к первому месяцу войны, но можно ожидать, что она будет ниже, чем сегодня",- считает эксперт.
Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что эксперты рассказали, что ждет водителей в ближайшее время. Профильные эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления дефицита топлива в Украине. В частности, глава консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отмечает, что бензин на АЗС в свободной продаже появится к концу этого месяца. Однако, отмечают журналисты, не все так оптимистичны в прогнозах. К примеру, основатель Prime Group Дмитрий Леушкин выразил мнение, что топливный дефицит в стране будет держаться как минимум большую часть лета. По его словам, раньше августа дефицит преодолеть не удастся.
В Варшаве прошел энергетический форум (фото из открытых источников)