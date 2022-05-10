Польша будет поставлять в Украину до 200 тысяч тонн топлива в месяц: что будет с ценами

10 мая в Варшаве прошел энергетический форум, где Украина и Польша договорились о поставках из соседней страны до 200 тысяч тонн топлива в месяц. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию первой вице-премьер-министерки — министерки экономики Юлии Свириденко.

Высокопоставленная чиновница прогнозирует, что кроме польского ресурса будут привлечены нефтепродукты из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу. В результате этой договоренности объем поставок нефтепродуктов из Польши вырастет почти в четыре раза — с 60 до 200 тысяч тонн в месяц.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что можно ожидать, что цены на топливо будут ниже, чем сегодня