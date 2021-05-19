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Главная Новости Бизнес экономика После обысков в КГГА выявили неуплату налогов в крупных размерах: подробности
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После обысков в КГГА выявили неуплату налогов в крупных размерах: подробности

Уклонение от уплаты аренды выявили в департаменте земельных ресурсов

сегодня, 10:45
Автор:

Наталья Некрасова

После обысков в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА) выявили нарушения в неуплате аренды за землю на более чем 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

После обысков в КГГА выявили неуплату налогов в крупных размерах: подробности

Обыски в департаменте КМДА. Фото: ГФС

В частности, директор одного из предприятий пользовался землей коммунальной собственности с 2013 года без документов и уплаты аренды. Ущерб от его действий оценивают в более 19 млн грн. Кроме того, бизнесмен в декларации об уплате земельного налога и аренды за землю в 2017-2018 годах занизил площадь и денежную оценку земельного участка. С 18 мая 2021 года он был объявлен в розыск, сообщают в ГФС.

"Изучается возможная причастность должностных лиц Киевской городской государственной администрации к совершению правонарушений, повлекших тяжкие последствия интересам территориальной громады города Киева в виде безосновательно неполученных (упущенных) средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами обществ земельными участками в Киеве", — заявили в ведомстве.

Сотрудники ГФС во время обысков изъяли кадастровые дела земельных участков, расположенных в Киеве. Согласно документам, общая неуплата аренды за землю составила более 100 млн грн.

По данным фактам открыто 11 уголовных производств в сфере злоупотребления властью или служебным положением, добавили в ГФС.

Напомним, в столице спецслужбы проверили отдельных представителей ближайшего окружения мэра Киева Виталия Кличко. 18 мая с обысками правоохранители пришли к дому, где живет мэр.

Что происходит в столице, и что стало причиной "бодания" киевской и центральной власти портал "Комментарии" спросил у экспертов.

Ранее стало известно, какую зарплату получает столичный мэр Кличко.


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Источник: https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4335301709837119
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