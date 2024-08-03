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Появился прогноз длительности и последствий войны для экономики Украины

Эксперты не ожидают, что реальный ВВП восстановится до довоенного уровня в прогнозный период до 2027 года

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает высокую степень неопределенности относительно масштабов, результатов и последствий российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении агентства.

Появился прогноз длительности и последствий войны для экономики Украины

S&P оценило последствия войны для Украины. Фото: из открытых источников

"Если экономика начнет восстанавливаться, то, учитывая урон, нанесенный войной экономике Украины, мы не ожидаем, что реальный ВВП восстановится до довоенного уровня в наш прогнозный период до 2027 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, реструктуризация долга Украины происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного российской военной агрессией. Районы, оккупированные российскими войсками, составляют около 15% территории Украины и 8-9% ее довоенного ВВП. Почти треть населения Украины переместились, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами.

"Независимо от продолжительности военных действий, связанные с ними риски, вероятно, сохранятся в течение некоторого времени", — добавили аналитики агентства.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр финансов Сергей Марченко считает справедливым шагом повышать налоги во время войны, ради финансирования Сил обороны. Он отметил, что не так уж много граждан исправно платят налоги. Поэтому решения пересматривать в правительстве не собираются.

Министр отметил, сейчас в основном государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты, с которых удерживаются официальные налоги. При этом он отметил, что часть граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, выбирая минимальную зарплату или оформляя ФЛП.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что народных избранников мало времени на увеличение бюджета и принятие необходимых налоговых изменений. Уже в конце сентября могут возникнуть проблемы с деньгами для военных.




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Обсуждения

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Той самий

сегодня, 12:02

За 30 років незалежності не вийшли навіть на промисловий рівень УРСР..... Хоча в гривнях легко можна війти і до кінця 26-го року)))))


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