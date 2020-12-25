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Главная Новости Бизнес экономика Пожилые работники вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за COVID-19
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Пожилые работники вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за COVID-19

Америка превратилась из самого сильного рынка труда за последние десятилетия в совершенно слабый на фоне пандемии COVID-19. Нынешнее состояние рынка труда затрудняет повторное трудоустройство для пожилых людей, которые ранее в этом году потеряли работу

сегодня, 03:41
Автор:

Татьяна Веремеева

Экономика США потеряла более 22 миллионов рабочих мест весной, но восстановила более половины из них в последующие месяцы 2020 года. Но точно так же, как и восстановление экономики, восстановление рынка труда было неравномерным. Об этом пишет CNN.

Пожилые работники вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за COVID-19

По данным Бюро Статистики Труда США, в ноябре уровень занятости населения составлял 61,5%. Это на 1,9 процентных пункта ниже февральского показателя, до того, как экономика остановилась.

По оценкам экспертов, в октябре насчитывалось приблизительно на 830 тыс. больше пенсионеров, чем работающих американцев, что составляет примерно четверть разницы между рабочей силой до пандемии и нынешней рабочей силой.

Возвращение на работу – это пугающая перспектива из-за риска для здоровья работников преклонного возраста. Работодатели также не решаются нанимать пожилых работников, которые могут быть более восприимчивы к заражению вирусом.

Как только сотрудники уйдут на пенсию, они вряд ли вернутся на работу. Эти вынужденные пенсионеры попадут в категорию постоянных потерь рабочих мест, о чем экономисты беспокоились с тех пор, как началась пандемия.

Постоянная безработица тормозит экономический рост, особенно в экономике, ориентированной на потребительские расходы, такой как Соединенные Штаты.

Тем временем, проведенное исследование домашних хозяйств показывает, что в этом году больше работников обратились за ранними пособиями по социальному обеспечению из-за пандемии.

Ранее "Комментарии" писали, что стало известно, какой бы размер пенсии удовлетворил потребности украинских пенсионеров. Граждане хотят получать в 3,3 раза больше, нежели получают сейчас. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/23/economy/coronavirus-forced-retirement/index.html
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