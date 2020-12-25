Пожилые работники вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за COVID-19

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Татьяна Веремеева
Экономика США потеряла более 22 миллионов рабочих мест весной, но
восстановила более половины из них в последующие месяцы 2020 года. Но точно так
же, как и восстановление экономики, восстановление рынка труда было
неравномерным. Об этом пишет CNN.
По данным Бюро Статистики Труда США, в ноябре уровень занятости населения
составлял 61,5%. Это на 1,9 процентных пункта ниже февральского показателя, до
того, как экономика остановилась.
По оценкам экспертов, в октябре насчитывалось приблизительно на 830 тыс. больше
пенсионеров, чем работающих американцев, что составляет примерно четверть
разницы между рабочей силой до пандемии и нынешней рабочей силой.
Возвращение на работу – это пугающая перспектива из-за риска для здоровья
работников преклонного возраста. Работодатели также не решаются нанимать
пожилых работников, которые могут быть более восприимчивы к заражению вирусом.
Как только сотрудники уйдут на пенсию, они вряд ли вернутся на работу. Эти
вынужденные пенсионеры попадут в категорию постоянных потерь рабочих мест, о
чем экономисты беспокоились с тех пор, как началась пандемия.
Постоянная безработица тормозит экономический рост, особенно в экономике, ориентированной на потребительские расходы, такой как Соединенные Штаты.
Тем временем, проведенное исследование домашних хозяйств показывает, что в этом году больше работников обратились за ранними пособиями по социальному обеспечению из-за пандемии.
Ранее "Комментарии" писали, что стало известно, какой бы размер
пенсии удовлетворил потребности украинских пенсионеров. Граждане хотят
получать в 3,3 раза больше, нежели получают сейчас.
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