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Правила торгов на Prozorro изменят: какая причина

Измененные правила проведения торгов в электронной системе будут действовать в течение шести месяцев

сегодня, 11:05
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Автор:

Давиденко Евгения

Кабинет министров Украины временно на шесть месяцев вводит новые правила проведения торгов в системе публичных закупок Prozorro. Это объясняется обстрелами критической инфраструктуры и вызванной ими энергетической нестабильности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Правила торгов на Prozorro изменят: какая причина

Фото: https://armyinform.com.ua


Суть нововведения – в отмене лишь одного элемента в процедуре – собственно "аукциона".


"Если в начале осени доля торгов с одним участником составляла примерно 60%, то к концу декабря цифра выросла до 88%. Бизнес, особенно малый и средний, столкнувшись с блекаутом и не имея возможности обеспечить устойчивый интернет и питание, был лишен возможности участвовать в аукционах. С принятием соответствующего постановления, мы делаем упор на первую ставку, на подготовку к которой у компаний есть минимум семь дней. Это будет стимулировать предложения по самой низкой цене и будет увеличивать конкуренцию", — пояснила в эфире одного из телеканалов заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.


Решение правительства временное и будет пересмотрено после стабилизации энергетической ситуации в стране.


В ведомстве также уточнили, что согласно Директиве 2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года, аукцион во время проведения процедур закупок не обязателен.


Через несколько месяцев результаты торгов по обновленной процедуре обещают проанализировать. Кроме того, по рекомендации Всемирного Банка, Prozorro уже приступила к реализации механизма, когда заказчик при объявлении тендера самостоятельно определяет, нужен ли ему аукцион во время открытых торгов, добавили в Министерстве экономики.


Мы ранее писали , что в электронной системе Prozorro отчитались о более чем 2 миллионах заключенных договоров на 311 млрд грн. В июле 2022 года правительство вернуло обязательные закупки через электронную систему, здесь провели почти вполовину меньше сделок по сравнению с довоенным периодом. Такое сокращение можно объяснить как уменьшением расходов на некритические нужды, так и тем, что закупки для нужд обороны и критической инфраструктуры осуществляются без использования Prozorro.




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Источник: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a31e8a4e-53e7-4a0a-b43a-849184fdc544&title=Prozorro
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