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Предприниматели селах смогут работать без кассовых аппаратов: детали

Министерство экономики пошло на встречу предпринимателям в сельской местности, где обычно меньше прибыли, и позволило работать без кассовых аппаратов

сегодня, 13:59
Автор:

Людмила Слободенюк
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Правительство пересмотрело свое решение об использовании кассовых аппаратов в сельской местности. Здесь решили, что если предприниматель работает в селе, осуществляет розничную торговлю не подакцизными товарами и за год не превышает объема операций в 167 минимальных зарплат (не более миллиона гривен), то он может не использовать кассовые аппараты. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Предприниматели селах смогут работать без кассовых аппаратов: детали

Касса. Фото из открытых источников

"Доходы предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантина они еще более снизились. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что негативно повлияет на бизнес. Кроме этого, использовать программные РРО не все из них могут из-за разного покрытия скоростным Интернетом или вообще его отсутствия. Поэтому Правительство решило поддержать таких бизнесменов, чтобы они не закрывали свое дело и не увольняли своих работников", — подытожила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Но также в правительстве установили определенный ряд ограничений. Так, если местная территориальная община решит, что использование кассовых аппаратов необходимо, то предпринимателю придется выполнять соответствующее решение. Также смягчение не будет относиться к тем, кто кроме розничной торговли работает параллельно еще в Интернете, продавая товары дистанционно.

Напомним, уже с 1 января плательщики единого налога II-IV групп, производящие наличные расчеты, должны применять регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f58409fc-206c-45c7-b29c-d3ec13e6c58e&title=UriadZvilnivVidVikoristanniaRroPidprimtsiv-SchoPratsiuiutVSelakh
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