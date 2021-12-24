Предприниматели селах смогут работать без кассовых аппаратов: детали

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Людмила Слободенюк
Правительство пересмотрело свое решение об использовании кассовых аппаратов в сельской местности. Здесь решили, что если предприниматель работает в селе, осуществляет розничную торговлю не подакцизными товарами и за год не превышает объема операций в 167 минимальных зарплат (не более миллиона гривен), то он может не использовать кассовые аппараты. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Касса. Фото из открытых источников
Но также в правительстве установили определенный ряд ограничений. Так, если местная территориальная община решит, что использование кассовых аппаратов необходимо, то предпринимателю придется выполнять соответствующее решение. Также смягчение не будет относиться к тем, кто кроме розничной торговли работает параллельно еще в Интернете, продавая товары дистанционно.
Напомним, уже с 1 января плательщики единого налога II-IV групп, производящие наличные расчеты, должны применять регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.
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