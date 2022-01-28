Предприниматели vs власть: поможет ли новый законопроект снять напряжение

В Украине ФЛП должны устанавливать кассовые аппараты, фото из открытых источников

В новом законопроекте со снятием штрафов с ФОП(ФЛП) за неустановление кассовых аппаратов (РРО), который уже ушел на регистрацию в Верховной Раде, предлагается до февраля не штрафовать, а дальше до конца года при определенных условиях снизить размер санкции. Как оцениваете предлагаемые изменения и шансы на их принятие?

Предприниматели точно ожидают других решений



Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин подчеркивает, что вопрос применения кассовых аппаратов для предпринимателей-плательщиков единого налога без преувеличения является сегодня самым регуляторно острым и социально взрывоопасным.

"При этом предлагаемое решение (месячный мораторий на штрафы + временное снижение размера штрафа за неприменение РРО) откровенно половинчатое и ничего по сути проблемы не решающее. А голоса под проект, скорее всего, будут — как попытка понизить градус протестов", – прогнозирует аналитик.

По его мнению, предприниматели точно ожидают другого. А именно – внесения в парламент и принятия в ближайшее время в качестве Закона документа об отмене "расширенной" фискализации (или в худшем случае ее переносе еще на год).

"Если первоначальная задача была бороться с теневой экономикой, то фискализировать необходимо и оправданно не всех подряд, а лишь рисковые виды деятельности и группы товаров", – поясняет Вячеслав Черкашин.

Он уверен, что если подходить конструктивно, то противостояние предпринимателей с властью должно закончится сменой конфискационно-карательной парадигмы работы государства с малым бизнесом и предпринимательством, предлагаемой отдельными политиками и чиновниками последние 2,5 года. В идеале – еще и решительными и быстрыми кадровыми ротациями от президента.

"Об ином финале протестов говорить не имеет смысла. Ситуация близка к критической", – резюмирует эксперт.

Идея с РРО вполне здравая, но воплощать в жизнь ее следует не в кризисную пору

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк считает саму идею о РРО хорошей. Но подчеркивает, что реализация явно хромает. Да и нынешнее кризисное время – точно не то, когда нужно вводить подобные меры.

"Не все имеют кассовые аппараты, не у всех они работают. В ситуации, когда многие ФЛП с трудом выживают, вместо стимулирования их вести честный бизнес, развиваться, их загоняют в тень. Они ждут помощи от государства, а оно лишь усиливает давление. Подчеркиваю, идея с РРО вполне здравая, но воплощать в жизнь ее следует не в кризисную пору – и куда более просто и понятно. А так для предпринимателей – дополнительная потеря денег, времени и нервов", – отмечает Анна Крысюк.

Она считает, что соответствующий закон будет дорабатываться. И подчеркивает, что лучший вариант – это не кассовые аппараты множить, а "цифровать" учет тех или иных операций через некое приложение. Введя его или отдельно, или добавив соответствующую опцию в приложение "Дия".

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп рассказал, кого из ФЛП освободят от штрафов и анонсировал изменения в закон.

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