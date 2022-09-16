Предпринимателям, которые трудоустроили переселенцев, выплатили 122 млн грн

Правительство Украины выплатило 122 млн грн предпринимателям, которые согласились принять на работу внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Среди безработных много ВПЛ





По словам первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, чтобы повысить уровень занятости, правительство выплачивает предпринимателям компенсацию за трудоустройство людей, которые вынуждены были переехать из опасных регионов. Размер компенсации — 6,5 тыс. грн за каждого работника из числа ВПЛ. Таким образом, с апреля бизнесу перечислено 122 млн грн за трудоустройство более 11 тысяч переселенцев.





Кроме того, продолжает Свириденко, на рассмотрение в парламенте ожидает инициатива по предоставлению компенсации предпринимателям за трудоустройство отдельных категорий граждан, в частности молодежи на первое рабочее место, а также участников боевых действий, одиноких родителей.





Она также отметила, что правительство стимулирует предпринимателей создавать рабочие места посредством предоставления государственных грантов для старта и развития своего дела. Таким образом рассчитывают создать около 300 тысяч рабочих мест.





В ведомстве напоминают: чтобы получить компенсацию, работодатель должен заключить трудовой контракт с внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о нем на Портале “Дія”. Через пять дней предпринимателю необходимо подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления. К участию в программе допускаются работодатели, которые состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, подали налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 года или весь прошлый год и не являлись неприбыльной организацией. При этом уровень заработной платы внутренне перемещенного лица не может быть ниже минимальной (6500 грн).





Ранее эксперты рассказали "Комментариям", как улучшить ситуацию с безработицей в Украине. Так, по мнению экономиста Александра Хмелевского, ситуацию можно улучшить за счет развития государственного сектора экономики. Для этого нужно наращивать объемы производства на предприятиях оборонного комплекса, энергетики и других отраслей, а также существенно увеличить госфинансирование восстановления.

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