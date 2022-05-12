logo

BTC/USD

28311.48

ETH/USD

1944.27

LTC/USD

62.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика "ПриватБанк" решил выдать аграриям полмиллиарда гривен на покупку сельхозтехники
commentss НОВОСТИ Все новости

"ПриватБанк" решил выдать аграриям полмиллиарда гривен на покупку сельхозтехники

Финансирование для проведения весенних работ получили около 2,5 тысяч фермерских хозяйств

сегодня, 14:38
Автор:

Нарожный Дмитрий
Поделитесь публикацией:

9 мая государственный "ПриватБанк" начал оформлять заявки на получение льготных кредитов для проведения посевной кампании.

"ПриватБанк" решил выдать аграриям полмиллиарда гривен на покупку сельхозтехники

Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба финучреждения, украинские агропредприятия и фермеры на эти цели уже получили от ПриватБанка 6 миллиардов гривен льготных кредитов.

По данным госбанка, финансирование для проведения весенних работ в рамках государственной программы льготного кредитования агропроизводителей получили более 2,4 тысячам хозяйств.

В госучреждении утверждают, что по этой программе в ближайшее время намерены выдать клиентам 500 миллионов гривен на покупку сельхозтехники, коммерческого автотранспорта и спецтехники.

Для этого с 9 мая текущего года открыт прием заявок на финансирование приобретения основных средств.

В то же время, в банке отмечают, что в настоящее время в работе более 2 тысяч кредитных заявок.

Согласно постановлению Кабинета министров, предельный срок выдачи кредитов в поддержку сельхозпроизводителей с компенсацией процентов по программе 5-7-9% установлен 31 мая 2022 года.

Таким образом, для проработки уже поданных заявок на кредитование, "ПриватБанк" устанавливает предельные даты принятия новых заявок. Следовательно, заявку на льготное кредитование агропроизводителей можно подать:

– онлайн на странице pb.ua/agro по продуктам: Агросезон – до 10 мая 2022 года; куб под залог – до 13 мая 2022 года;

– через отделения "Приватбанка" по продуктам: Агросезон – до 13 мая 2022 года; куб под залог – до 20 мая 2022 года.

По условиям программы, кредитование доступно сроком на шесть месяцев с компенсацией от государства до 0% годовых в сумме до 60 миллионов грн для агропроизводителей, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.

Ранее сообщалось, что представители организаций "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и "Всеукраинской аграрной Рады" призвали Кабинет министров и Министерство аграрной политики и продовольствия утвердить перечень временно оккупированных территорий, а также районов, где ведутся боевые действия.

 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://privatbank.ua/news/2022/5/12/1648
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!