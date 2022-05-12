"ПриватБанк" решил выдать аграриям полмиллиарда гривен на покупку сельхозтехники

9 мая государственный "ПриватБанк" начал оформлять заявки на получение льготных кредитов для проведения посевной кампании.

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Как сообщает пресс-служба финучреждения, украинские агропредприятия и фермеры на эти цели уже получили от ПриватБанка 6 миллиардов гривен льготных кредитов.

По данным госбанка, финансирование для проведения весенних работ в рамках государственной программы льготного кредитования агропроизводителей получили более 2,4 тысячам хозяйств.

В госучреждении утверждают, что по этой программе в ближайшее время намерены выдать клиентам 500 миллионов гривен на покупку сельхозтехники, коммерческого автотранспорта и спецтехники.

Для этого с 9 мая текущего года открыт прием заявок на финансирование приобретения основных средств.

В то же время, в банке отмечают, что в настоящее время в работе более 2 тысяч кредитных заявок.

Согласно постановлению Кабинета министров, предельный срок выдачи кредитов в поддержку сельхозпроизводителей с компенсацией процентов по программе 5-7-9% установлен 31 мая 2022 года.

Таким образом, для проработки уже поданных заявок на кредитование, "ПриватБанк" устанавливает предельные даты принятия новых заявок. Следовательно, заявку на льготное кредитование агропроизводителей можно подать:

– онлайн на странице pb.ua/agro по продуктам: Агросезон – до 10 мая 2022 года; куб под залог – до 13 мая 2022 года;

– через отделения "Приватбанка" по продуктам: Агросезон – до 13 мая 2022 года; куб под залог – до 20 мая 2022 года.

По условиям программы, кредитование доступно сроком на шесть месяцев с компенсацией от государства до 0% годовых в сумме до 60 миллионов грн для агропроизводителей, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.

Ранее сообщалось, что представители организаций "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и "Всеукраинской аграрной Рады" призвали Кабинет министров и Министерство аграрной политики и продовольствия утвердить перечень временно оккупированных территорий, а также районов, где ведутся боевые действия.



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