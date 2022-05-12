"ПриватБанк" решил выдать аграриям полмиллиарда гривен на покупку сельхозтехники

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Нарожный Дмитрий
9 мая государственный "ПриватБанк" начал оформлять заявки на получение льготных кредитов для проведения
посевной кампании.
Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба
финучреждения, украинские агропредприятия и фермеры на эти
цели уже получили от ПриватБанка 6 миллиардов гривен льготных кредитов.
По данным госбанка, финансирование для
проведения весенних работ в рамках государственной программы льготного
кредитования агропроизводителей получили более 2,4 тысячам хозяйств.
В госучреждении утверждают, что по этой программе
в ближайшее время намерены выдать клиентам 500 миллионов гривен на покупку
сельхозтехники, коммерческого автотранспорта и спецтехники.
Для этого с 9 мая текущего года открыт прием заявок на финансирование
приобретения основных средств.
В то же время, в банке отмечают, что в
настоящее время в работе более 2 тысяч кредитных заявок.
Согласно постановлению Кабинета министров, предельный
срок выдачи кредитов в поддержку сельхозпроизводителей с компенсацией процентов
по программе 5-7-9% установлен 31 мая 2022 года.
Таким образом, для проработки уже поданных
заявок на кредитование, "ПриватБанк" устанавливает предельные даты принятия новых
заявок. Следовательно, заявку на льготное кредитование агропроизводителей можно
подать:
– онлайн на странице pb.ua/agro по продуктам:
Агросезон – до 10 мая 2022 года; куб под залог – до 13 мая 2022 года;
– через отделения "Приватбанка" по продуктам:
Агросезон – до 13 мая 2022 года; куб под залог – до 20 мая 2022 года.
По условиям программы, кредитование доступно сроком на шесть месяцев с компенсацией от государства до 0% годовых в сумме до 60 миллионов грн для агропроизводителей, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.
Ранее сообщалось, что представители организаций "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и "Всеукраинской аграрной Рады" призвали Кабинет министров и Министерство аграрной политики и продовольствия утвердить перечень временно оккупированных территорий, а также районов, где ведутся боевые действия.
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