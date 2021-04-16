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«ПриватБанк» собираются выставить на продажу: причины

В Нацбанке надеются привлечь к «ПриватБанку» иностранных инвесторов

сегодня, 14:51
Автор:

Вечканова Елена

Украинская банковская система в течение нескольких следующих лет может претерпеть значительные изменения. По словам руководителя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, не так давно национализированный "ПриватБанк" хотят выставить на продажу. Причины сообщает профильное издание GlobalCapital.

«ПриватБанк» собираются выставить на продажу: причины

"ПриватБанк" выставят на продажу международным партнерам. Фото из открытых источников

Как объяснили в НБУ, Украина собирается снизить государственную долю, присутствующую в банковской системе. Через несколько лет часть влияния государства на банки должна опуститься до 25%. Сейчас же эта доля составляет ровно половину.

Кирилл Шевченко рассказал, что "ПриватБанк", ныне являющийся национализированный, будет отправлен на продажу. Все для того, дабы на банковский рынок Украины могли зайти международные партнеры. По мнению главы НБУ, владение частью акций украинских банков зарубежными финансовыми группами лишь укрепит отечественную позицию. При этом Шевченко уверен, что "ПриватБанком" могут заинтересоваться банковские группы как из Евросоюза, так и Штатов.

При этом пока "ПриватБанк" хотят сохранить в госсобственности, пояснил Шевченко. Это делается для того, дабы украинцы не беспокоились о своих деньгах, кредитах или вложениях. К тому же, эта банковская организация является важным элементом стабильности для финансового сектора государства.

По словам Кирилла Шевченко, "эпопею" с "ПриватБанком" в правительстве надеются закончить до конца текущего года. Экономист считает, что за оставшиеся месяцы удастся разобраться со всеми имеющимися судебными исками (а их около сотни на этот момент — ред.), чтобы потом заниматься исключительно возвращением незаконно присвоенных активов.

Напомним, ранее "Комментарии" детально рассматривали вопрос розыска бывшего руководителя "ПриватБанка". Ко всему прочему, эксперты детально оценили вероятность влияния расследования против Александра Дубилета на его сына Дмитрия.

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Источник: https://www.globalcapital.com/article/b1rdx1pt404vbt/ukraine-central-bank-chief-shevchenko-on-independence-imf-cash-and-privatbank?fbclid=IwAR0T9tg4EtyT3A3GleakzGkpQnEBdPxUwR-r6ugT3HoJGo5zGotqMeQKrK0
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