Приватизация сотен госпредприятий во время войны: найдутся ли инвесторы и какой будет цена

27 июля стало известно, что правительство Украины приняло решение передать в управление Фонда госимущества 420 государственных предприятий (ГП). В дальнейшем их приватизируют или ликвидируют. Власти убеждены, что такой шаг станет частью экономического восстановления страны. Стоит ли во время войны приватизировать госпредприятия? Найдутся ли инвесторы, готовые вкладывать в них сейчас деньги? Повлияет ли война на их стоимость? Что вообще делать с украинскими ГП? С такими вопросами "Комментарии" обратились к экспертам.

Приватизация государственных предприятий во время войны (фото из открытых источников)

Малая приватизация целесообразна сейчас – это прибыль государству и новые рабочие места

Представителю Экономической экспертной платформы Олегу Гетьману малая приватизация госпредприятий целесообразна и сейчас.

"В большинстве своем это объекты недвижимости или имущественные комплексы, которые годами неэффективно используются государством или вообще не используются, – объясняет он. – Следовательно, передача их новым владельцам – это и прибыль государству от приватизации, и новые рабочие города, и налоги".

Безусловно, продолжает экономист, цены на приватизацию таких объектов на востоке Украины будут не высокими, тогда как в центре (где нет боевых действий) и на западе нашей страны за такие объекты государство получит значительные средства.

"Инвесторы заинтересованы приобрести такую недвижимость, потому что значительная часть бизнеса вынужденно переехала с востока Украины и нуждается в новых офисных зданиях, цехах и т.д.", – отмечает Олег Гетьман.

Продажа активов во время войны может принести вред экономике

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко уверен, что во время войны госпредприятия следует не приватизировать, а национализировать или обеспечивать госзаказ.

"Так поступали все страны, которые сталкиваются с необходимостью консолидации производственных ресурсов для победы, – объясняет он. – Инвесторы, готовые вкладывать в украинские предприятия деньги прямо сейчас, найтись найдутся. Но кроме вреда для украинской экономики и наживы для спекулянтов ни в чем продажа активов во время войны не принесет".

По словам Юрия Гаврилечко, барону Ротшильду приписывают формулировку золотого правила покупок в военное время: "Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя".

Эксперт резюмирует: "Стоимость ГП во время войны будет на уровне мусора. Что с ними делать? Использовать по назначению. Как Укрзализныця, например. Можно только представить весь ужас с хаосом в эвакуации населения и в логистике гражданских и военных грузов, если бы вместо УЗ была куча частных компаний".

Напомним, что "Комментарии" писали об экономике военного времени.

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