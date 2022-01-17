Продовольственная корзина в Украине дорожает: сколько украинцы тратят на продукты

По результатам исследования аналитиков Picodi, цена минимальной продовольственной корзины в Украине по состоянию на начало текущего года составляет 1 883 гривны. Такая стоимость на 9,2% больше, чем в 2021 году. При это минимальная зарплата в стране в декабре прошлого года выросла на 8,3%, до 5 233 гривен (учитывая налоги). Об этом пишет UBR.

Сколько украинцы тратят на продукты - фото из открытых источников

Так, по данным экспертов, продуктовая корзина на одного среднестатистического жителя страны состоит из хлеба (10 буханок), риса (1,5 кг), яиц (20 штук), сыра (1 кг), фруктов (6 кг), овощей (8 кг), молока (10 л) и мяса (6 кг). На последние два продукта украинцы тратят больше всего средств — 273 гривны и 805 гривен соответственно.

Отмечается, что не смотря на то, что список можно назвать скромным, продукты питания, которые он включает, могут удовлетворить минимальную потребность взрослого человека.

Так, аналитики пришли к выводу, что покупка еды обходится украинцам в 36% от минимальной заработной платы, полученной "на руки". В 2021 году такая же корзина продуктов была равна 35,7% от дохода граждан.

Также специалисты отметили, что Украина расположилась на 47-м месте из 64 стран по расходам на минимальный продуктовый набор, учитывая заработные платы по состоянию на 2022 год.

Напомним, что украинское правительство ввело государственное регулирование цен на определенные продукты на период карантина в стране. Так, уровень торговой надбавки должен составить не больше 10%. Профильные эксперты рассказали, поможет ли вмешательство государства снизить стоимость необходимых продуктов и что с ценами будет в дальнейшем.

Ранее портал "Комментарии" писал, почему в Украине дорожают яйца и как изменится стоимость в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!