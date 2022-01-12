Почему Кабмин вынужден регулировать цены на продукты и что с ними будет дальше

В Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов. Среди них: гречка, мука, сахар, яйца, молоко, сливочное масло. Уровень торговой надбавки составит не более 10% на период карантина. Соответствующее решение, как сообщил в среду, 12 января, нардеп Алексей Гончаренко, принял Кабмин.

Почему Кабмин вынужден регулировать цены на продукты - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты проанализировали данное решение для издания "Комментарии".

Сейчас произойдет перераспределение в пользу поставщиков

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко обращает внимание, что первый заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий, за подписью которого вышло соответствующее постановление об ограничении торговой надбавки на ряд продуктов, является противником госрегулирования.

"Но, похоже, ситуация складывалась таким образом, что это был вынужденный шаг. Уровень жизни в Украине сильно падает. Исходя из этого, нужно было принимать кардинальные меры. Мониторинг цен как таковой уже не спасал, – поясняет Алексей Дорошенко. – Принятие данного решения происходило на основании точных данных, которые были у Кабмина, Минэкономики, Минагрополитики. При этом снижение надбавки до 10% для торговли – это всё же не те 15%, которые были установлены в свое время в Украине во время прошлых госрегулирований. Но эти 10% на сегодняшний день не отвечают реалиям. Маржа торговли точно составляла больше. И сейчас произойдет перераспределение в пользу поставщиков".

По словам эксперта, борьба между поставщиками, импортерами и торговыми сетями ведется в Украине больше двух десятилетий. Практически всегда за исключением 3 лет (примерно с 2015 по 2018) во главе пирамиды были торговые сети. Теперь же ситуация может измениться.

"Торговля будет вынуждена подстраиваться под производителей, маржа которой сейчас съедается особо сильно – в условиях возросших цен на энергоносители. Многие работают в ноль, а то и в минус. А данное решение правительства может развернуть ситуацию в пользу реального сектора, а не торговли, – прогнозирует Алексей Дорошенко. – В результате производители несколько укрепятся. А это важно в сегодняшних сложных реалиях, когда многие из них заявляли об остановке производства на неопределенный период времени".

Эксперт предполагает, что будут происходить нарушения новой нормы, ограничивающей надбавку. Но проверить их вне торговых сетей будет практически невозможно.

"В торговых же сетях проверки будут осуществляться с помощью Антимонопольного комитета. И супермаркетам придется непросто", – считает Алексей Дорошенко.

Он обращает внимание, что речь идет о госрегулировании на период карантина. Который может длиться неопределенно долго.

"И хоть ВОЗ заявляет, что в течение года ковид может быть побежден, ограничения могут продолжаться еще какое-то время после этого. Крайняя дата не понятна, – отмечает эксперт. – Всё это приводит к неопределенности для бизнеса. Но, подчеркиваю, сложная социально-экономическая ситуация подталкивала власти к такому решению. Вынужденному. Которое я не приветствую, но понимаю".

Непонятно, есть ли в госрезерве достаточно запасов, чтобы продавать хлеб хотя бы по сниженным ценам

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что власти, прежде всего, следовало бы снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания.

"Это было бы куда эффективнее, чем ограничивать торговые надбавки, – уверен он. – У нас НДС составляет 20%, тогда как в ЕС – 7-5%. И если в Украине уменьшили НДС на продукты питания, о необходимости чего давно говорит ряд экспертов, это позволило бы хоть на время снизить давление на потребительский рынок. А удержание надбавки – так себе вариант. Это точно не остановит повышение цен. Те же торговые сети могут отказаться продавать ту или иную продукцию, т.к. им это будет не выгодно. Сложно будет уследить, чтобы не было дефицита. Посмотрим, как это будет работать. Важно понимать, что производители поднимают цены не из-за жадности, а увеличения трат на производство. Растет себестоимость. Мы имеем рост цен на энергоносители (особенно на газ, который обходится производителям в разы дороже, чем домохозяйствам) и на (если говорить, к примеру, о хлебобулочных изделиях) пшеницу. При том, что у нас огромную часть урожая вывезли за рубеж. Непонятно, есть ли в госрезерве достаточно запасов, чтобы продавать хлеб хотя бы по сниженным ценам".

По мнению Тараса Загороднего, государство должно определенные социальные продукты или дотировать, чтобы их покупали, или – выплачивать адресную помощь малоимущим.

очень неплохая история. Вопрос – как они это смогут реализовать". "А для этого нужен реестр тех, кто получает соцпомощь. Чего у нас толком нет, – поясняет эксперт. – Кстати, обсуждаемая сейчас инициатива власти о вводе специальных талонов на социальные продукты

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