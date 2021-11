Прогнозируется падение украинской экономики в следующем году - МВФ

МВФ считает, что в следующем году Украину ждет ряд экономических вызовов, которые усугубят ситуацию во многих отраслях. Об этом сообщается в официальном отчете организации.

МВФ мониторит экономическую и политическую ситуацию в Украине – иллюстративное фото из сети

24 ноября 2021 г. обнародован 136-страничный отчет МВФ "Ukraine: First Review Under the Stand-By Arrangement". Международный валютный фонд объясняет, почему задерживалось решение о выделении средств, и указывает, какие именно и по каким причинам показатели упадут.

16 месяцев продолжались неудачи и задержки, отмечено в отчете. Работники фонда хотели убедиться, что проведенные в стране реформы не отменят сразу после старта: поддержка независимости Нацбанка, риски борьбы с коррупцией из-за решения Конституционного суда.

Страна за прошедший период достигла семи из девяти показателей, которые должны были быть выполнены для получения транша. Однако:

"После лучших, чем ожидалось, макроэкономических показателей в 2020 г. перспективы становятся все более неопределенными".

Во второй половине 2020 г. рост затормозился, ухудшилась ситуация в 2021 г. из-за роста заболеваемости на COVID-19, низкого уровня вакцинации, роста цен на газ, ухудшения прогнозов по инфляции.

Риски 2022 г. требуют от правительства более решительных действий:

1) есть риски внебюджетных расходов в проекте Госбюджете 2022 г.;

2) дополнительные потери в энергетическом секторе из-за проблем с газом и электроэнергией у населения;

3) ослабление корпоративного управления в важных государственных институциях, в частности – Нацбанка.

Ожидается, что рост ВВП Украины в 2022 г. составит 3,6%, между тем результат 2021 г. ухудшится – вместо прогнозируемого 3,5% будет 3,2%. Уменьшится также объем иностранных инвестиций: с 3,3% ВВП в 2021 г. они упадут до уровня 2,4% – в следующем.

Чтобы и дальше работать с МВФ по программе Stand-by, Украина должна выполнить более 10 условий. Более подробно можно узнать в материале издания "Комментарии" по ссылке.

