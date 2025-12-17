Прорыв украинских товаров в Европе – продукция из Украины появилась в гиганте испанского ритейла

Украинская продукция начала покорять один из самых больших розничных рынков Европы. Товары украинского производства официально появились в сети Carrefour – одной из самых крупных торговых сетей Испании. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Королевстве Испания.

Украинская продукция прорвалась в Европу – товары из Украины появились в сети Carrefour в Испании

Запуск проекта стал возможным благодаря достигнутым договоренностям и практическому взаимодействию компании MadeinUkraine.es при поддержке Посольства Украины в Испании. Цель инициативы – системный выход украинских товаров на испанский розничный рынок и закрепление их в европейских торговых сетях.

На сегодняшний день украинская продукция уже представлена в 21 магазине Carrefour. География продаж включает ключевые потребительские центры страны, в частности Мадрид, Барселону, Валенсию, Сарагосу и Альмерию, что обеспечивает широкий доступ испанских потребителей к товарам из Украины.

Первыми на полках испанского ритейлера появились продукты от известных украинских брендов Верес , специализирующаяся на консервации, и Сквирянка , которая представляет крупы и бакалею. Вся продукция отвечает европейским стандартам качества и имеет стабильный экспортный потенциал.

В ближайшей перспективе планируется расширение ассортимента и подключение к проекту других украинских производителей. Ожидается, что присутствие украинских товаров в Carrefour станет важным шагом по укреплению позиций Украины на рынках ЕС и увеличению экспортных возможностей отечественного бизнеса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Украина смогла заработать рекордную сумму на экспорте мяса птицы, несмотря на уменьшение физических объемов поставок. По итогам января-ноября 2025 года доходы от экспорта курятины и съедобных субпродуктов птицы составили $1 млрд.