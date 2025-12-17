Прорив українських товарів у Європі – продукція з України з’явилася в гіганті іспанського ритейлу

Українська продукція почала підкорювати один із найбільших роздрібних ринків Європи. Товари українського виробництва офіційно з’явилися в мережі Carrefour – одній з найбільших торговельних мереж Іспанії. Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Королівстві Іспанія.

Українська продукція прорвалася в Європу – товари з України з’явилися в мережі Carrefour в Іспанії

Запуск проєкту став можливим завдяки досягнутим домовленостям і практичній взаємодії компанії MadeinUkraine.es за підтримки Посольства України в Іспанії. Мета ініціативи – системний вихід українських товарів на іспанський роздрібний ринок та закріплення їх у європейських торговельних мережах.

Станом на зараз українська продукція вже представлена у 21 магазині Carrefour. Географія продажів охоплює ключові споживчі центри країни, зокрема Мадрид, Барселону, Валенсію, Сарагосу та Альмерію, що забезпечує широкий доступ іспанських споживачів до товарів з України.

Першими на полицях іспанського ритейлера з’явилися продукти від відомих українських брендів "Верес", що спеціалізується на консервації, та "Сквирянка", яка представляє крупи та бакалію. Вся продукція відповідає європейським стандартам якості та має стабільний експортний потенціал.

У найближчій перспективі планується розширення асортименту та підключення до проєкту інших українських виробників. Очікується, що присутність українських товарів у Carrefour стане важливим кроком для зміцнення позицій України на ринках ЄС та збільшення експортних можливостей вітчизняного бізнесу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна змогла заробити рекордну суму на експорті м’яса птиці, попри зменшення фізичних обсягів поставок. За підсумками січня–листопада 2025 року доходи від експорту курятини та їстівних субпродуктів птиці сягнули $1 млрд.