Противостояние Коболева и Витренко: что будет с ценами на газ в Украине

Общественный деятель, политик, телеведущий Дмитрий Спивак сообщил со ссылкой на и.о. министра энергетики Юрия Витренко, 15 лет трудившегося в НАК "Нафтогаз Украины", что себестоимость украинского газа оказывается... 2,6 грн. Со ссылкой на госаудит он также рассказал, что с 2018 года "Нафтогаз" перевел 225 млрд грн за границу по сомнительным операциям, а 75 млрд грн недоплатил в бюджет Украины. Сам Витренко уверяет, что продавать газ по себестоимости 2,60 грн невозможно по ряду причин. Чем закончится битва между Юрием Витренко и нынешним главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым? Какой исход был бы более предпочтителен для нашей страны? Кто за кого в этой битве и как сделать платежки не столь шокирующими, как сейчас? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Коболев vs Витренко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

О войне говорить рано

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает: "Пока рано говорить о том, что началась открытая война между и.о. министра энергетики Витренко и главной "Нафтогаза" Коболевым. Даже если посмотреть письмо, копию которого опубликовали ряд СМИ, то речь идет не о претензиях персонально к Коболеву, а о вопросах ко всему составу правления и набсовету НАК".

При этом, подчеркивает эксперт, есть вполне обоснованные причины для критики "Нафтогаза". Речь, в частности, о невыполнении обязательств по наращиванию добычи газа.

"Однако в уставных документах компании отсутствуют положения, обязывающие членов правления наращивать добычу. А решения органов власти исполняются хозяйствующими субъектами по согласованию, – поясняет Геннадий Рябцев. – 18 февраля будет презентована бизнес-стратегия группы "Нафтогаз". Тогда станет ясно, достоверны ли предположения Витренко касательно ожидаемого до 2025 года сокращения добычи газа украинского производства".

Безусловно, Украина выиграла бы, если бы максимально сумела себя обеспечить газом собственной добычи. Но для этого необходимо вложить на порядок больше средств, чем выделяется сейчас, акцентирует эксперт.

Он поясняет: "Любые вложения означают уменьшение дивидендов, которые получают правительство и, соответственно, бюджет от деятельности "Нафтогаза". Так что имеем палку двух концов: или вкладывать деньги в добычу и увеличивать суммы в платежках сейчас (с перспективой их уменьшения в будущем), или смириться с сокращением добычи, оставив тарифы на нынешнем уровне (с перспективой их увеличения в будущем)".

По мнению Геннадия Рябцева, реальную себестоимость добычи украинского газа знают сегодня лишь несколько человек в НАК "Нафтогаз Украины".

"Эта информация закрыта не только от экспертов, но и от профильного министерства и народных депутатов. Такое положение дел выгодно "Нафтогазу", который может называть любые цифры, которые никто проверить не в состоянии. Изменить ситуацию можно, если государство в лице Кабмина обяжет НАК раскрыть эту информацию, – считает Геннадий Рябцев. – Необходимо воспользоваться опытом соседних государств и выдавать госкомпаниям генеральные директивы, выполнение которых должны контролировать представители государства в набсоветах".

Противостояние групп влияния

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк уверен, что битва между Витренко и Коболевым есть и она вредит стране в целом.

"Проигрывают все, – подчеркивает он. – Во время, когда власть должна мобилизоваться для решения вопроса тарифов, мы видим борьбу олигархов, которые выставили перед собой двух вышеупомянутых топ-менеджеров "Нафтогаза".

Таким образом, отмечает Тарас Семенюк, граждане не получат справедливых тарифов, которые базировались бы на основе их доходов и возможности платы за квартплату. Зато мы видим противостояние групп влияния.

"Это свидетельствует о слабости власти и силе внешнего фактора", – резюмирует аналитик.

Кто на самом деле платит за газ

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров подчеркивает, что недавнее заявление Витренко о том, что себестоимость добычи отечественного газа равна 2,66 доллара, всколыхнуло целую бурю комментариев и недоумения среди экспертов и плательщиков/потребителей коммунальных услуг.

"Оказывается, неимущих потребителей субсидирует не государство, а мы с вами. Те, кто оплачивает газ в полном объеме. То есть, все последние годы именно мы с вами спасали ГТС, накачивали прибыльность облгазов и выручали своих менее удачливых сограждан", – отмечает Андрей Бодров.

По его словам, мнение о том, что госкорпорации в Украине – огромная кормушка для чиновников и наблюдателей от "наших уважаемых партнеров" и так устойчиво циркулирует и в экспертном сообществе, и среди обывателей. Но выводы госаудита, озвученные недавно Дмитрием Спиваком, стали пусть не шоком, но огромной ложкой дегтя в бочке меда, разливаемые властью в публичном поле.

"Что же таится за такой титанической работой сторон вокруг этой темы? С моей точки зрения, все банально – это борьба вокруг огромных материальных потоков, завязанных вокруг должностей в профильных министерствах и корпорациях. Битва Витренко и Коболева за контроль этих потоков рождает и тонны комментариев, и выбросы компроматов, и даже – деструктивные политические процессы внутри большинства, – считает Андрей Бодров. – Но и эти фигуры – не главные в борьбе "за тарифное счастье". На наших глазах развернулась борьба за выживание двух ФПГ. Перспективы Витренко в этой борьбе пока выглядят более позитивными. Не зря его в третий раз готовят к продвижению на пост профильного вице-премьера".

Но это, по мнению эксперта, не означает автоматически отставку Андрея Коболева с поста руководителя НАК "Нафтогаз Украины".

"Его позиции тоже подкреплены интересантами за рамками госструктур и штыками в ВР. Поэтому, в ближайшем будущем мы снова увидим и компроматные выбросы, и неожиданные выводы различных проверяющих органов, – прогнозирует Андрей Бодров. – Что это значит для простого потребителя? Станут ли платежки менее шокирующими? К сожалению для меня и моих сограждан – вряд ли. Давление внешних игроков в рамках взаимодействия с кредитующими страну структурами, необходимость осуществлять поддержку транспортной инфраструктуры при пустующем госкошельке, лоббистские усилия олигархических кланов не располагают к позитивным ожиданиям в этом плане. Наиболее позитивным для страны сценарием является дальнейшая борьба сторон, в ходе которой они сдерживают аппетиты друг друга через инструменты публичной и кабинетной политики. Это дает, хоть и небольшие, но – надежды на то, что процесс не увенчается окончательным диктатом одной из противоборствующих клиентелл и дальнейшим усилением тарифного бремени".

Напомним, в Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ с апреля.





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