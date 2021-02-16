Риск роста есть: в Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ с апреля

Язык
Coinspot 16.02.2021
BTC/USD
49073.08
ETH/USD
1781.64
LTC/USD
212.47
НБУ 16.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Цены на газ в стране до конца года могут удержаться на уровне не более 6,99 гривны за кубометр. Кабинет министров сейчас работает над решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает РБК-Украина.
В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ с апреля - фото из открытых источников
Как известно, правительство Украины было принято решение снизить тарифы на газ для населения. Теперь стоимость кубометра газа для бытовых потребителей составит 6,99 гривны. Как заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, новая цена отличается от той, которая была в 2018-2019 годах на 1,5 грн в меньшую сторону. "Комментарии" решили разобраться, действительно ли снижение тарифов на газ существенно повлияет на сумму в платежках, и сможет ли данное решение правительства повлиять на следующий транш от МВФ для Украины.
Напомним, что правительство также подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Но это – скорее отсрочка приговора, чем глобальное решение тарифной проблемы. "Комментарии" спросили экспертов, какие реально нужные шаги должен предпринять Кабмин, чтобы страну не охватили тарифные бунты и массовые неплатежи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости