Риск роста есть: в Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ с апреля

Цены на газ в стране до конца года могут удержаться на уровне не более 6,99 гривны за кубометр. Кабинет министров сейчас работает над решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает РБК-Украина.

В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ с апреля - фото из открытых источников

"Что будет с апреля. Если бы правительство ничего не делало, можно ожидать роста цен. Но правительство этого не допустит, правительство работает над постоянным решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили больше за газ, чем 6,99 (гривен за метр кубический, — ред.)", — подчеркнул Витренко.

Как известно, правительство Украины было принято решение снизить тарифы на газ для населения. Теперь стоимость кубометра газа для бытовых потребителей составит 6,99 гривны. Как заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, новая цена отличается от той, которая была в 2018-2019 годах на 1,5 грн в меньшую сторону. "Комментарии" решили разобраться, действительно ли снижение тарифов на газ существенно повлияет на сумму в платежках, и сможет ли данное решение правительства повлиять на следующий транш от МВФ для Украины.

Напомним, что правительство также подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Но это – скорее отсрочка приговора, чем глобальное решение тарифной проблемы. "Комментарии" спросили экспертов, какие реально нужные шаги должен предпринять Кабмин, чтобы страну не охватили тарифные бунты и массовые неплатежи.





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