Прожиточный минимум в Украине будет менее 5000 грн

ФОТО: Из открытых источников

Народные депутаты инициируют перерасчет прожиточного минимума для населения Предполагается, что для обеспечения достойного существования будет достаточно около 4,8 тысячи гривен, говорится в трансляции заседания Рады. Инициатива предполагает внедрение новой методологии расчета прожиточного минимума и его индекса к средней зарплате за год.

Законопроект №3515 будет рассмотрен в ходе ближайшего пленарного заседания Верховной Рады. На данный момент средняя зарплата в Украине составляет около 12 тис. грн, т.е. в соответствии с новыми алгоритмами расчета, прожиточный минимум составит около 4, 5 тыс. грн. Предполагается, что эта сумма покроет базовые потребности украинцев.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для лиц в возрасте до 35 лет с июля 2021 года. Хорошо это или плохо — предлагаем прочитать мнения экспертов по этому поводу

Также ранее рассказывалось, что в Украине начали действовать "приоритетные часы" для пожилых людей в учреждениях торговли и услуг. Пенсионеров должны пропускать без очереди с 10:00 до 12:00 во всех торговых центрах, учреждениях и магазинах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!