kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

18979.59

ETH/USD

589.79

LTC/USD

83.60

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Прожиточный минимум в Украине будет менее 5000 грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Прожиточный минимум в Украине будет менее 5000 грн

В Украине хотят внедрить новую методологию расчета прожиточного минимума. Соответствующий законопроект №3515 нардепы включили в повестку дня пленарного заседания парламента 4 декабря.

сегодня, 18:42
Автор:

Ольга Чародий

Прожиточный минимум в Украине будет менее 5000 грн

ФОТО: Из открытых источников

Народные депутаты инициируют перерасчет прожиточного минимума для населения Предполагается, что для обеспечения достойного существования будет достаточно около 4,8 тысячи гривен, говорится в трансляции заседания Рады. Инициатива предполагает внедрение новой методологии расчета прожиточного минимума и его индекса к средней зарплате за год.

Законопроект №3515 будет рассмотрен в ходе ближайшего пленарного заседания Верховной Рады. На данный момент средняя зарплата в Украине составляет около 12 тис. грн, т.е. в соответствии с новыми алгоритмами расчета, прожиточный минимум составит около 4, 5 тыс. грн. Предполагается, что эта сумма покроет базовые потребности украинцев.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для лиц в возрасте до 35 лет с июля 2021 года. Хорошо это или плохо — предлагаем прочитать мнения экспертов по этому поводу.

Также ранее рассказывалось, что в Украине начали действовать "приоритетные часы" для пожилых людей в учреждениях торговли и услуг. Пенсионеров должны пропускать без очереди с 10:00 до 12:00 во всех торговых центрах, учреждениях и магазинах.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E6LfqGTGZcY&feature=emb_title
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ