Пшик или реальная помощь: эксперты оценили темпы индексации пенсий в Украине

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Таисия Ерохина
Кабмин анонсировал с
1 марта индексацию пенсий на уровне 11% (в среднем на 308 гривен). "Комментарии" спросили экспертов, насколько подобная
индексация отображает реальное положение дел с пенсиями и как более качественно
решить проблему.
Фото из открытых источников
Глава общественной организации "Re:Старт",
акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко отмечает, что по
данным французского инвестиционного банка Natihix, Украина не входит даже в
топ-10 стран с худшими условиями для выхода граждан на пенсию. И всё же,
проблемы, безусловно, есть. И ежегодной индексацией их не решить.
"Учитывая, что сейчас действует солидарная
система начисления пенсий с необходимым стажем 25, а в перспективе — 35 лет, а
также учитывая реальную покупательную способность гривны — даже средняя пенсия
в 2020 в размере 3507,51 грн.(рост по сравнению с 2019 на 424 грн) заставляет
более половины из 11,1 млн. наших пенсионеров балансировать на грани бедности",
— подчеркивает Оксана Чепижко.
По ее мнению, для решения этой проблемы
необходимо вместо солидарной перейти на смешанную накопительно-солидарную систему
с обязательным государственным 100% гарантированием накоплений (в том числе в
иностранной валюте).
"Но это невозможно сделать, пока не будет
ликвидирована коррупционная составляющая в пенсионном обеспечении и не проведена
кредитно-банковская реформа", — уверена Оксана Чепижко.
Экономический эксперт, кандидат экономических
наук Александр Вовченко называет тему пенсий в Украине — одной из самых
чувствительных.
"Ведь украинские пенсионеры, проработав всю
жизнь, с выходом на свой заслуженный отдых — не могут обеспечить достойные
условия жизни. Индексация на уровне 11% для большинства украинских пенсионеров
— это ни о чём, это пшик. Тарифы на коммуналку, цены на лекарства и продукты
питания в последнее время выросли настолько существенно, что эта копеечная
индексация абсолютно не соответствует современным реалиям", — уверен Александр
Вовченко.
По мнению эксперта, чтобы решить любую
проблему, в том числе достойного пенсионного обеспечения, ее нужно изучить в
совершенстве, провести профессиональные консультации со всеми сторонами и
участниками.
"Следует запустить настоящее общественное
обсуждение, а не пародии для галочки и периодическую раздачу крошек под соусом
"осовременивания пенсий". Готова ли власть, наконец, слушать и услышать
пенсионеров — вот в чем вопрос? Пока больше похоже на то, что ей удобно их
просто эксплуатировать в своих электоральных гонках", — резюмирует Александр
Вовченко.
Как сообщалось, финансирование
субсидий в феврале сократится. Известно, в чем причина.
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