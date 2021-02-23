Пшик или реальная помощь: эксперты оценили темпы индексации пенсий в Украине

Кабмин анонсировал с 1 марта индексацию пенсий на уровне 11% (в среднем на 308 гривен). "Комментарии" спросили экспертов, насколько подобная индексация отображает реальное положение дел с пенсиями и как более качественно решить проблему.

Фото из открытых источников

"Более половины из 11,1 млн. наших пенсионеров балансируют на грани бедности"

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко отмечает, что по данным французского инвестиционного банка Natihix, Украина не входит даже в топ-10 стран с худшими условиями для выхода граждан на пенсию. И всё же, проблемы, безусловно, есть. И ежегодной индексацией их не решить.

"Учитывая, что сейчас действует солидарная система начисления пенсий с необходимым стажем 25, а в перспективе — 35 лет, а также учитывая реальную покупательную способность гривны — даже средняя пенсия в 2020 в размере 3507,51 грн.(рост по сравнению с 2019 на 424 грн) заставляет более половины из 11,1 млн. наших пенсионеров балансировать на грани бедности", — подчеркивает Оксана Чепижко.

По ее мнению, для решения этой проблемы необходимо вместо солидарной перейти на смешанную накопительно-солидарную систему с обязательным государственным 100% гарантированием накоплений (в том числе в иностранной валюте).

"Но это невозможно сделать, пока не будет ликвидирована коррупционная составляющая в пенсионном обеспечении и не проведена кредитно-банковская реформа", — уверена Оксана Чепижко.

"Индексация на уровне 11% для большинства украинских пенсионеров — это ни о чём, это пшик"

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко называет тему пенсий в Украине — одной из самых чувствительных.

"Ведь украинские пенсионеры, проработав всю жизнь, с выходом на свой заслуженный отдых — не могут обеспечить достойные условия жизни. Индексация на уровне 11% для большинства украинских пенсионеров — это ни о чём, это пшик. Тарифы на коммуналку, цены на лекарства и продукты питания в последнее время выросли настолько существенно, что эта копеечная индексация абсолютно не соответствует современным реалиям", — уверен Александр Вовченко.

По мнению эксперта, чтобы решить любую проблему, в том числе достойного пенсионного обеспечения, ее нужно изучить в совершенстве, провести профессиональные консультации со всеми сторонами и участниками.

"Следует запустить настоящее общественное обсуждение, а не пародии для галочки и периодическую раздачу крошек под соусом "осовременивания пенсий". Готова ли власть, наконец, слушать и услышать пенсионеров — вот в чем вопрос? Пока больше похоже на то, что ей удобно их просто эксплуатировать в своих электоральных гонках", — резюмирует Александр Вовченко.

Как сообщалось, финансирование субсидий в феврале сократится. Известно, в чем причина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!