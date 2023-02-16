Пять заявок за два года: почему "инвестняня" не принесла результатов

С начала действия закона об "инвестнянях" 13 января 2021 года и по состоянию на 23 января 2023 года Министерство экономики Украины получило пять заявок на реализацию инвестиционных проектов в рамках этой программы. Об этом в соцсети Telegram написал Ярослав Железняк, народный депутат, член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

Фото: pixabay





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По его данным, планируемые инвестиции по всем проектам составляют 11,075 миллиарда гривен. При этом объем привлеченных крупных инвестиций – 0 гривен.





“Причина – bad timing 3/5 заявок поступили в Минэкономики в конце 2021 года и забуксовали из-за войны. Сейчас компании актуализируют расчеты и ожидают ли завершения активной фазы войны”, — написал он.



Железняк уточнил, что заявки поступили от агрохолдинга "Астарта-Киев", производителя теплоизоляции ООО ОБИО и предприятия Интерпайп Нико Тьюб.



"Из хороших новостей — еще две заявки поступили уже в конце декабря 2022-начале января 2023 года от горнолыжных курортов ООО "Буковель" и ООО "Славски"", — отметил нардеп.







Ранее мы пригласили экспертов прокомментировать решение правительства продавать российские активы в Украине на открытых аукционах. По словам экономиста Андрея Новака, идея сама по себе правильная, но для нее нужно удачное время, ведь стоимость всех активов на территории государства, где происходит война, минимальна. Потребность в конфискации имущества России никто не ставит под сомнение, говорит экономист Дмитрий Яблоновский. Другой вопрос – что с ним делать. Государство может или каким-либо образом его сохранять, использовать, но возникает вопрос: эффективно ли оно как собственник? Кроме того, оно уже имеет более 3,5 тысячи предприятий. Вторая альтернатива – продать это имущество. Последняя альтернатива верна, это нужно делать на конкурентных началах, через аукционы, заметил Яблоновский.