Работа над бизнес-климатом: что должно сделать правительство, чтобы привлечь инвесторов

Война создает большие риски для инвесторов, поэтому Украине сложно привлекать из-за границы частные деньги. Однако эксперты уверены: власти уже сейчас могут начать работу над созданием благоприятных для привлечения инвесторов условий. Прежде всего – разработать механизм страхования военных рисков.

Хорошие условия для ведения бизнеса. Фото: https://pixabay.com/

"Существуют разного рода технологии, позволяющие страховать риски войны... Скажем, определенная часть международной помощи может быть направлена, чтобы обеспечить такое страхование. Эффект-акселератор от этих средств будет намного мощнее, если они будут использованы для страхования. Во-вторых, есть регионы, где риск не столь мощный и можно рассчитывать на то, что инвесторы уже сегодня придут и займут те ниши, которые в будущем будут перспективными, а они это сделают первыми. В этом смысле важна роль общин, которые должны информировать о возможностях инвестирования" , – убежден финансовый эксперт Ярослав Жалило.

После войны в Украине ожидается инвестиционный бум, убеждены специалисты. Особенно интересными инвесторам будут технологические проекты и проекты, которые будут иметь поддержку фондов восстановления.

"Государство могло бы привлечь заявленными крупными инфраструктурными проектами и проведенными прозрачными международными конкурсами на реализацию таких проектов после войны, — говорит бизнес-аналитик Сергей Гарбар. — Это, в частности, большие платные автобаны, скоростное железнодорожное сообщение с соседними странами Европейского Союза, частные операторы пассажирских и грузовых перевозок и т.д.

По мнению эксперта, правительству следует провести конкурсы на грантовую поддержку в размере 20 – 30% стоимости проекта за счет фондов восстановления, репараций для крупных отраслевых проектов.



"Это дало бы им значительные конкурентные преимущества и возможность стать лидером на украинском или региональном рынке. Такими проектами могли быть завод по производству листового стекла, глубокой переработки кукурузы, пшеницы на пищевые ингредиенты, аминокислоты", — пояснил он.

По словам Сергея Гарбара, правительству следует уже сейчас сформировать и законодательно утвердить государственную политику по дерегуляции и либерализации. Например, ввести мораторий на проверки инвестиционных проектов продолжительностью пять — десять лет. Он также подчеркнул, что на подготовку масштабных проектов может уйти от шести до 12 месяцев. Это время, которое уйдет на консалтинг, проектирование, контрактирование. Такую подготовку, уверен специалист, можно проводить, не дожидаясь окончания войны.







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