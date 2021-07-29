Работает ли в Украине система "золотого парашюта"

Издание "Комментарии" решило узнать, работает ли в Украине известная американская система "золотого парашюта". С этим вопросом мы обратились к известной компании "Хуавей Украина".



Действует ли в Украине "золотой парашют" для работников (фото из открытых источников)

В компании нам рассказали, есть ли какие компенсации при увольнении по сокращению штата и работает в них система "золотого парашюта".

"Мы работаем над проектными заказами от наших клиентов, поэтому когда проекты заканчиваются, мы прежде всего ищем для своих работников новое место в новом проекте. Повторюсь, что мы работаем исключительно в правовом поле. Соответственно, если мы сокращаем кого-то, то выплачиваем все предусмотренные компенсации. Однако отмечу, что даже в условиях пандемии у нас не было ни одного случая сокращения штата. Напротив, согласно статистике, наш рекрутинг стал более динамичным, мы продолжаем принимать новых работников и поощряем студентов приходить к нам на стажировку ", — рассказал заместитель руководителя Департамента персонала компании" Хуавей Украина "Владимир Билавка.

В компании KIVI не смогли ответить на этот вопрос, потому, по заверениям менеджера, ни разу не сокращали штат, а только наращивали.

"Но если говорить об увольнении в целом, то у нас есть практика предупредительных мероприятий. Если речь идет о том, что сотрудник не справляется с работой, назначается предупредительная встреча. С сотрудником проводится беседа по поводу ожиданий от него, и вместе с командой разрабатывается план по достижению результатов на ближайшее время. Проводятся еще две такие встречи. И, по итогам, принимается решение о дальнейшем сотрудничестве. У сотрудника всегда есть возможность наладить работу. И в компании, и у сотрудника есть время на взвешенное решение ", — прокомментировала PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.

В компании Bayer на вопрос о сокращении штата ответили так: "Это довольно деликатная тема для каждой компании. Конечно, при сокращении штата мы руководствуемся в первую очередь действующим локальным законодательством. Однако, при сокращении учитывается причина реструктуризации, что может сформировать дополнительные выплаты сверх законодательных требований ".

Для справки: термин "золотой парашют" родом из в США. В 1961 году авиакомпания Trans World Airlines оказалась на грани банкротства. Менеджеру Чарльзу Тиллингасту предложили спасти предприятие от краха, а чтобы он не боялся рискованной должности, ему обещали премию при увольнении, независимо от результатов его работы. Сейчас этот термин означает компенсацию, которая выплачивается руководителям в случае их увольнения или выхода в отставку в результате поглощения этой компании другой, или смены собственника. Порядок получения и размер компенсации определяется трудовым договором.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как ведущие компании Украины заботятся о своих сотрудниках.

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