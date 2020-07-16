Рада назначила нового главу Нацбанка

Верховная рада Украины назначила главу Национального банка Украины. Им стал председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Об этом стало известно во время заседания парламента.

"За" проголосовали 332 нардепа.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 226 голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь"- 40, "Батькивщина" - 21 голос. А вот фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не поддержали кандидатуру Шевченко. Еще 15 и 17 голосов, соответственно, дали депутатские группы "За будущее" и "Доверие", от внефракционных - 13 голосов "за".

Во время своего выступления перед голосованием Шевченко заверил, что будет поддерживать политику центрального банка по обеспечению макрофинансовой стабильности банковской системы.

"НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе, надо усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", - сказал он.

Как сообщалось, бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ должен прекратить выплату средств Украине в рамках программы stand-by в случае, если на пост председателя НБУ не назначат независимого специалиста. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это заявление, а также вероятность прекращения сотрудничества МВФ и Украины.





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