Рада приняла закон о биткоине: новые возможности для украинцев и шанс для бизнеса

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Кравцев Сергей
Проект закона "О виртуальных активах" во втором чтении и в целом поддержали 276 нардепов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что теперь на законодательном уровне будет комплексно отрегулировано отношения в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и исполнения сделок с ними.
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В эксклюзивных блиц-интервью эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие возможности открываются перед украинцами после проголосованного законопроекта и какие "подводные камни" он в себе несет.
Вадим Иосуб, аналитик Alpari, оценивает принятие закона о виртуальных активах довольно положительно.
Значит, поясняет он, появляются перспективы судебной защиты участников сделок с такими активами.
Вадим Иосуб также акцентировал внимание на том, что после принятия закона бизнес получает стандартные правила игры и возможность выйти из тени. При регуляции в страну могут прийти существующие или открыться новые криптобиржи, а банки будут готовы открывать для них счета. Перечисление денег на украинские криптобиржи и вывод денег оттуда станет простым и прозрачным. Ну, а бюджет сможет получать налоги от бизнеса, связанного с криптоактивами.
Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат акцентирует, что легализация виртуальных активов – это, в первую очередь, история о модернизации страны, создании условий для привлечений в Украину международных бирж, которым важны понятные правила и условия работы.
По мнению Андрея Гарната, налоговая политика текущей власти резко не соответствует заявленным целям, а потому не имеет пока шанса быть реализованной в рамках текущей экономической парадигмы страны-сырьевого придатка к сильным экономикам мира.
Андрей Гарнат подчеркивает, что Украина должна бизнесу предложить всестороннюю максимальную свободу в деятельности и развитии, обеспеченная безопасностью и соответствующей инфраструктурой.
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