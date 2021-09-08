Рада приняла закон о биткоине: новые возможности для украинцев и шанс для бизнеса

Проект закона "О виртуальных активах" во втором чтении и в целом поддержали 276 нардепов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что теперь на законодательном уровне будет комплексно отрегулировано отношения в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и исполнения сделок с ними.

Рада приняла закон о биткоине - Фото из открытых источников

В эксклюзивных блиц-интервью эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие возможности открываются перед украинцами после проголосованного законопроекта и какие "подводные камни" он в себе несет.

После принятия закона бизнес получает стандартные правила игры и возможность выйти из тени

Вадим Иосуб, аналитик Alpari, оценивает принятие закона о виртуальных активах довольно положительно.

"Он принесет заметную пользу физическим лицам, интересующимся криптоактивами, бизнесу, оказывающему услуги в данной сфере, и бюджету. Сделки в этой сфере попадают в правовое поле, закон регулирует правовой статус виртуальных активов и гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые появляются при использовании цифровых активов", – отмечает аналитик.

Значит, поясняет он, появляются перспективы судебной защиты участников сделок с такими активами.

Вадим Иосуб также акцентировал внимание на том, что после принятия закона бизнес получает стандартные правила игры и возможность выйти из тени. При регуляции в страну могут прийти существующие или открыться новые криптобиржи, а банки будут готовы открывать для них счета. Перечисление денег на украинские криптобиржи и вывод денег оттуда станет простым и прозрачным. Ну, а бюджет сможет получать налоги от бизнеса, связанного с криптоактивами.

Это положительный шаг в сторону перевода экономики на инновационный путь развития, но, недостаточный для того, что бы произошли существенные подвижки в направлении активного стабильного роста

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат акцентирует, что легализация виртуальных активов – это, в первую очередь, история о модернизации страны, создании условий для привлечений в Украину международных бирж, которым важны понятные правила и условия работы.

"Это положительный шаг в сторону перевода экономики на инновационный путь развития, НО, недостаточный для того, что бы произошли существенные подвижки в направлении активного стабильного роста, – считает эксперт. – Криптовалюты – это цифровой актив, который несет в себе функцию платежного средства (хоть и не является денежным знаком). А это значит, что для увеличения его оборота, необходимо создать в стране условия для развития производства товаров и услуг, условия для притока инвестиций из вне и для активации внутреннего инвестора. А с этим в Украине пока всей очень плохо".

По мнению Андрея Гарната, налоговая политика текущей власти резко не соответствует заявленным целям, а потому не имеет пока шанса быть реализованной в рамках текущей экономической парадигмы страны-сырьевого придатка к сильным экономикам мира.

"Оборот криптовалют в Украине уже достаточно высок (порядка $37 млн. в сутки) и продолжает расти, несмотря на риски, связанные с осуществлением операций в тени, – отмечает эксперт. – Необходимо кардинально поменять повестку в законодательной инициативе. А именно – сконцентрироваться на кардинальном изменении правил ведения экономической деятельности внутри страны, максимально упростив субъектам экономической деятельности отчетность и создав выгодные (а еще лучше – самые выгодные в мире) условия работы. Как для резидентов, так и для нерезидентов, которые уже ведут свою работу в Украине и которые только присматриваются к возможности открыть бизнес".

Андрей Гарнат подчеркивает, что Украина должна бизнесу предложить всестороннюю максимальную свободу в деятельности и развитии, обеспеченная безопасностью и соответствующей инфраструктурой.

"Но для такой трансформации нужна совсем иная политическая воля и взрослое сознание", – констатирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — биткоин набрал обороты и стал настоящей национальной валютой.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!