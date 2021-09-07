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Биткоин набрал обороты и стал настоящей национальной валютой

Биткоин снова дорожает и набирает популярность

сегодня, 09:01
Автор:

Лилия Боровая

Курс известной криптовалюты — Биткоина после резкого спада снова пошел вверх. Некоторые аналитики связывают это с тем, что с 7 сентября эта криптовалюта становится законной платежной единицей в Сальвадоре, — сообщает провайдер финансовой информации, американская компания "Bloomberg".

Биткоин набрал обороты и стал настоящей национальной валютой

Биткоин, фото из открытых источников

В соцсетях по всему миру сегодня стартовал своеобразный флешмоб по приобретению биткоинов на небольшие денежные суммы, в знак солидарности с Сальвадором, где не побоялись сделать биткоин платежной валютой на равных правах с американским долларом.

Отметим, что по состоянию на утро 7 сентября за один биткоин дают 52 тыс. 602 доллара США, в то время как еще неделю назад стоимость этой криптовалюты составляла менее чем 47 тыс. долларов за одну виртуальную монету.

Напомним, что граждане Сальвадора могут воспользоваться правительственным цифровым кошельком Chivo, который позволяет рассчитываться за приобретение товаров и услуг на территории страны криптовалютой, которая автоматически переводится в доллары США и обратно. К тому же, правительство страны обеспечило стартовую сумму эквивалентную 30 долларам США в каждом таком кошельке сальвадорца.

Также, для поддержки перехода бизнес-сектора Сальвадора на криптовалютные расчеты, правительство страны создало стабилизационный фонд в 150 млн долларов, который позволит максимально быстро обменивать биткоины на американскую валюту.

Ранее "Комментарии" сообщали, что один из весьма популярных украинских банков ждет согласования Нацбанка Украины на выпуск банковской криптовалютной карты в биткоинах. По мнению инициаторов проекта, это позволит украинцам максимально просто, быстро и удобно осуществлять различные операции с самой популярной криптовалютой в мире.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-06/bitcoin-price-pump-is-brewing-for-el-salvador-s-sept-7-rollout
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