Реабилитация шахтерских моногородов: эксперты оценили нормы закона №5600

Некоторые предприятия будут освобождены от уплаты налогов, фото из открытых источников
Верховная Рада поддержала во втором чтении довольно
спорный законопроект №5600. Среди прочего там прописано, что для предприятий
в шахтерских городках введут налоговые каникулы. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", будут
ли такие льготы способствовать развитию промышленности в определенных регионах, а также, что не учли авторы
законопроекта, когда прописывали такие налоговые каникулы.
Открыть новый бизнес в таких условиях будет весьма
проблематично
Аналитик "Центра разумных решений"
Вячеслав Черкашин поясняет:
"Согласно принятому парламентом проекту закона
№5600, на 15 лет (до 1 января 2037 года) для отдельной категории плательщиков
(только новые компании) в некоторых городах Украины (26 населенных пунктов, в
основном на востоке и западе), только в перерабатывающей промышленности, а
также при соблюдении еще ряда критериев (продажа не менее 90% собственной
продукции, отсутствие филиалов и дочерних компаний, сумма годового дохода не
более 40 млн грн, численность не более 10 работников) устанавливается
специальный налоговый режим. Он предусматривает освобождение от обложения
некоторыми налогами и сборами. А именно – налогом на прибыль предприятий,
импортного НДС для списка оборудования и комплектующих, рентой за специальное
использование воды и лесных ресурсов, платой за землю".
Оценивая указанную преференцию на потенциальную
эффективность, эксперт указывает на ее налогово-дискриминационную сущность
(только для перерабатывающей промышленности), весьма слабую реалистичность и
высокую степень избирательности (через весьма значительное количество
требований и ограничений, при этом есть где "разгуляться" надзорным органам).
"По сути, имеем дело не с широким
государственным подходом по поддержке депрессивных шахтерских территорий или
наиболее пострадавших секторов экономики, а узко специализированную норму со
всеми признаками "политического лоббизма", – считает Вячеслав Черкашин. –
Открыть обычному гражданину совершенно новый бизнес в таких условиях весьма
проблематично (если вообще возможно), а вот перерегистрировать уже действующий
бизнес – задача весьма посильная и реализуемая. Скорее всего, шансы на реальный
экономический эффект около нулевые, но зато кто-то сможет сильно сэкономить на
налогах".
Следует принять отдельный законопроект,
который касается всех моногородов
Специалист по государственной политике в
топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор
Геннадий Рябцев уверен, что решение вопроса реабилитации моногородов, возникших
вокруг угольных шахт, рядом с ними, имеет комплексный характер.
"Это предусматривает принятие ряда мер,
необходимых для сохранения жизни в таких городах после закрытия основного
предприятия, – поясняет эксперт. – В Украине реализуется проект, направленный
на разработку этих мер, финансируемый немецким инвестором. Выделение из клубка
проблем одной, попытка решить ее в отрыве от решения всех остальных (что
предпринято в законе №5600), вряд ли способно обеспечить хоть какой-то
результат".
Налоговые каникулы, конечно, хороши,
продолжает Геннадий Рябцев. Но какие предприятия необходимо открывать в
шахтерских городках, кто будет покупать их продукцию, пользоваться
предоставляемыми ими услугами? На эти вопросы авторы законопроекта ответов не
приготовили.
"Кроме того, существуют и прибыльные шахты,
достаточно успешные угольные регионы, которые не требуют господдержки. Однако
налоговые льготы будут распространяться на всех без исключения, – подчеркивает
эксперт. – На мой взгляд, следовало бы принять отдельный законопроект,
касающийся всех моногородов. И делать это после анализа результатов
украинско-немецкого проекта, направленного на поддержку населения после
закрытия двух убыточных угольных шахт, находящихся в управлении Минэнерго".
Как сообщал портал "Комментарии", предприятия в шахтерских городках будут платить меньше налогов.
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