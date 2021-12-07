Реабилитация шахтерских моногородов: эксперты оценили нормы закона №5600

Некоторые предприятия будут освобождены от уплаты налогов, фото из открытых источников

Верховная Рада поддержала во втором чтении довольно спорный законопроект №5600. Среди прочего там прописано, что для предприятий в шахтерских городках введут налоговые каникулы. Эксперты пояснили изданию "Комментарии", будут ли такие льготы способствовать развитию промышленности в определенных регионах, а также, что не учли авторы законопроекта, когда прописывали такие налоговые каникулы.

Открыть новый бизнес в таких условиях будет весьма проблематично

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин поясняет:

"Согласно принятому парламентом проекту закона №5600, на 15 лет (до 1 января 2037 года) для отдельной категории плательщиков (только новые компании) в некоторых городах Украины (26 населенных пунктов, в основном на востоке и западе), только в перерабатывающей промышленности, а также при соблюдении еще ряда критериев (продажа не менее 90% собственной продукции, отсутствие филиалов и дочерних компаний, сумма годового дохода не более 40 млн грн, численность не более 10 работников) устанавливается специальный налоговый режим. Он предусматривает освобождение от обложения некоторыми налогами и сборами. А именно – налогом на прибыль предприятий, импортного НДС для списка оборудования и комплектующих, рентой за специальное использование воды и лесных ресурсов, платой за землю".

Оценивая указанную преференцию на потенциальную эффективность, эксперт указывает на ее налогово-дискриминационную сущность (только для перерабатывающей промышленности), весьма слабую реалистичность и высокую степень избирательности (через весьма значительное количество требований и ограничений, при этом есть где "разгуляться" надзорным органам).

"По сути, имеем дело не с широким государственным подходом по поддержке депрессивных шахтерских территорий или наиболее пострадавших секторов экономики, а узко специализированную норму со всеми признаками "политического лоббизма", – считает Вячеслав Черкашин. – Открыть обычному гражданину совершенно новый бизнес в таких условиях весьма проблематично (если вообще возможно), а вот перерегистрировать уже действующий бизнес – задача весьма посильная и реализуемая. Скорее всего, шансы на реальный экономический эффект около нулевые, но зато кто-то сможет сильно сэкономить на налогах".





Следует принять отдельный законопроект, который касается всех моногородов

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев уверен, что решение вопроса реабилитации моногородов, возникших вокруг угольных шахт, рядом с ними, имеет комплексный характер.

"Это предусматривает принятие ряда мер, необходимых для сохранения жизни в таких городах после закрытия основного предприятия, – поясняет эксперт. – В Украине реализуется проект, направленный на разработку этих мер, финансируемый немецким инвестором. Выделение из клубка проблем одной, попытка решить ее в отрыве от решения всех остальных (что предпринято в законе №5600), вряд ли способно обеспечить хоть какой-то результат".

Налоговые каникулы, конечно, хороши, продолжает Геннадий Рябцев. Но какие предприятия необходимо открывать в шахтерских городках, кто будет покупать их продукцию, пользоваться предоставляемыми ими услугами? На эти вопросы авторы законопроекта ответов не приготовили.

"Кроме того, существуют и прибыльные шахты, достаточно успешные угольные регионы, которые не требуют господдержки. Однако налоговые льготы будут распространяться на всех без исключения, – подчеркивает эксперт. – На мой взгляд, следовало бы принять отдельный законопроект, касающийся всех моногородов. И делать это после анализа результатов украинско-немецкого проекта, направленного на поддержку населения после закрытия двух убыточных угольных шахт, находящихся в управлении Минэнерго".

Как сообщал портал "Комментарии", предприятия в шахтерских городках будут платить меньше налогов.

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