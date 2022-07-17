Речь идет о миллионах: экономист рассказал, сколько людей в Украине останется без работы

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Кравцев Сергей
Потеря 5 млн рабочих мест – уже свершившийся факт. В ближайшее время, практически все предприятия планируют сокращение персонала, в среднем на 29%. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.
Трудовая книжка. Фото: из открытых источников
Экономист отметил, если говорить проще, то примерно каждый третий украинец потеряет работу. Самое печальное в нынешней ситуации, отмечает эксперт, что и уехать за границу нельзя, потому что действует режим военного положения. Наибольшее сокращение коснется тех, кто работает в строительстве и добывающей отрасли – на 50%.
Экономист подытожил, если в рамках либо предложенных им моделей или альтернативных программ трудоустройства, нашему правительству не удастся создать к осени минимум 1 миллион рабочих мест, нас ждет зимой глубокая социально-экономическая деструкция.
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Ігор
сегодня, 15:14
Нами керує не президент, а Зе-вирок України. У березні вони то про безумовний дохід казали то, хоча б, продовольчі пакети. Але все була брехня. Якби США справді хотіли допомогти то, турбувались про суспільство, а ні про озброєння УПА-чоловічків. Не треба було ЄС та США втручатися в божий задум, якій карає Содом та Гомору у православній банці. До речі, палачем він обирає наймерзенійшіх, і в палача немає шансів. Жертва має шанс уникнути покарання, ставши на шлях доброчесності та покаявшись в гріхах та взявши відповідальність за свої пороки.