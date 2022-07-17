Речь идет о миллионах: экономист рассказал, сколько людей в Украине останется без работы

Потеря 5 млн рабочих мест – уже свершившийся факт. В ближайшее время, практически все предприятия планируют сокращение персонала, в среднем на 29%. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Трудовая книжка. Фото: из открытых источников

Экономист отметил, если говорить проще, то примерно каждый третий украинец потеряет работу. Самое печальное в нынешней ситуации, отмечает эксперт, что и уехать за границу нельзя, потому что действует режим военного положения. Наибольшее сокращение коснется тех, кто работает в строительстве и добывающей отрасли – на 50%.

"Неужели и дальше будем "ничего не делать" в части создания внутреннего трудового фронта, государственной гарантии занятости и государственной гарантии сбыта. Будем и дальше надеяться на рынок в условиях военного положения? Будем и дальше считать, что временно взять для нужд армии автомобиль и жилье частного лица можно, а расконсервировать брошенное собственником предприятие – нельзя? И национализировать добывающие отрасли, как делала Великобритания после Второй мировой войны – не цивилизованно?", – задается вопросом Алексей Кущ.

Экономист подытожил, если в рамках либо предложенных им моделей или альтернативных программ трудоустройства, нашему правительству не удастся создать к осени минимум 1 миллион рабочих мест, нас ждет зимой глубокая социально-экономическая деструкция.

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