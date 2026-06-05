Резервы Украины пошли вниз: почему Нацбанк потерял миллиарды за один месяц

Международные резервы Украины в мае заметно сократились, потеряв более пяти процентов за месяц. По состоянию на 1 июня их объем составил 45,7 млрд долларов. Несмотря на снижение, Национальный банк заверяет, что финансовая система сохраняет устойчивость, а имеющихся средств достаточно для выполнения ключевых обязательств государства.

НБУ. Фото: из открытых источников

Как сообщили в НБУ, главным фактором уменьшения резервов стали масштабные валютные интервенции регулятора и выплаты по внешним обязательствам. Расходы оказались выше поступлений от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В течение мая на счета правительства в Национальном банке поступило почти 600 млн долларов. Основную часть этих средств обеспечили международные финансовые программы через механизмы Всемирного банка. Дополнительные поступления государство получило благодаря размещению валютных ОВГЗ.

В то же время Украина продолжала обслуживать внешний долг. На его погашение и обслуживание было направлено свыше 126 млн долларов. Еще почти 275 млн долларов страна выплатила Международному валютному фонду.

Существенную роль сыграли и операции Нацбанка на валютном рынке. Для поддержки стабильности гривны регулятор продал более 3,1 млрд долларов. Хотя объем таких интервенций сократился по сравнению с апрелем более чем на 12%, именно они остаются одним из крупнейших источников давления на международные резервы.

Несмотря на снижение показателя, в НБУ подчеркивают, что нынешний объем резервов остается одним из самых высоких за всю историю страны. По оценкам регулятора, имеющихся средств достаточно для финансирования будущего импорта товаров и услуг в течение 4,7 месяца, что соответствует международным критериям финансовой безопасности.

Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика резервов будет во многом зависеть от объемов внешней помощи, ситуации на валютном рынке и графика выплат по государственному долгу.

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