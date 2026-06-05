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Резерви України пішли вниз: чому Нацбанк втратив мільярди за один місяць

Міжнародна допомога не змогла перекрити витрати на валютні інтервенції та виплати за боргами. У НБУ запевняють: загрози для ринку поки що немає

5 червня 2026, 14:50
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Кравцев Сергей

Міжнародні резерви України у травні помітно скоротилися, втративши понад п'ять відсотків на місяць. Станом на 1 червня їх обсяг склав 45,7 млрд. доларів. Незважаючи на зниження, Національний банк запевняє, що фінансова система зберігає стійкість, а коштів достатньо для виконання ключових зобов'язань держави.

Резерви України пішли вниз: чому Нацбанк втратив мільярди за один місяць

НБУ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у НБУ, головним чинником зменшення резервів стали масштабні валютні інтервенції регулятора та виплати за зовнішніми зобов'язаннями. Витрати виявилися вище надходжень від міжнародних партнерів та розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Протягом травня на рахунки уряду в Національному банку надійшло майже 600 млн. доларів. Основну частину цих коштів забезпечили міжнародні фінансові програми через механізми Світового банку. Додаткові надходження держава отримала завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Водночас, Україна продовжувала обслуговувати зовнішній борг. На його погашення та обслуговування було спрямовано понад 126 млн. доларів. Ще майже 275 млн. доларів країна виплатила Міжнародному валютному фонду.

Істотну роль відіграли операції Нацбанку на валютному ринку. Для підтримки стабільності гривні регулятор продав понад 3,1 млрд. доларів. Хоча обсяг таких інтервенцій скоротився порівняно з квітнем більш як на 12%, саме вони залишаються одним із найбільших джерел тиску на міжнародні резерви.

Незважаючи на зниження показника, в НБУ наголошують, що нинішній обсяг резервів залишається одним із найвищих за всю історію країни. За оцінками регулятора, наявних коштів є достатньо для фінансування майбутнього імпорту товарів та послуг протягом 4,7 місяця, що відповідає міжнародним критеріям фінансової безпеки.

Експерти зазначають, що подальша динаміка резервів багато в чому залежатиме від обсягів зовнішньої допомоги, ситуації на валютному ринку та графіка виплат за державним боргом.

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