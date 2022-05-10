Российская экономика переживает самое глубокое падение за 28 лет – СМИ

Экономика Российской федерации в настоящее время переживает самый глубокий спад, начиная с 1994 года.

РФ сейчас сталкивается с самым глубоким экономическим кризисом за почти три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками. Фото: Planeta press

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерство финансов Российской федерации, на фоне антироссийских санкций ВВП (валовый внутренний продукт, – "Комментарии") РФ в 2022 году может уменьшиться на 12%.

Таким образом, как отмечает агентство, Россия сейчас сталкивается с самым глубоким экономическим кризисом за почти три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками.

Согласно данным российского Минфина, падение ВВП в текущем году будет больше ожидаемого Министерством экономики РФ на 8%. При этом, правительство РФ на сегодняшний день не опубликовало публичный прогноз после полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля этого года.

По словам главного экономиста финансовой группы BCS в Москве Натальи Лавровой, главными минусы для экономики РФ являются нефтяное эмбарго, отказ Европейского Союза от российского газа, а также все выход иностранных компаний с российских рынков.

Все это, вероятно, будет постепенно расширяться и много негатива перенесется на 2023 год", – заявила Лаврова.

Она добавила, что без учета этих факторов и только на основе текущих санкций, сокращение ВВП в текущем году составит 10,8% и около 5% в 2023 году.

Напомним, 4 марта во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ, отключение от мировой финансовой системы SWIFT всех российских банков, а также ряд других существенных ограничений.





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