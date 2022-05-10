Российская экономика переживает самое глубокое падение за 28 лет – СМИ

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Нарожный Дмитрий
Экономика Российской федерации в настоящее
время переживает самый глубокий спад, начиная с 1994 года.
РФ сейчас сталкивается с самым глубоким экономическим кризисом за почти три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками. Фото: Planeta press
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерство финансов
Российской федерации, на фоне антироссийских санкций ВВП (валовый внутренний продукт, – "Комментарии") РФ в 2022 году может уменьшиться на 12%.
Таким образом, как отмечает агентство, Россия сейчас
сталкивается с самым глубоким экономическим кризисом за почти три десятилетия
из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками.
Согласно данным российского Минфина, падение
ВВП в текущем году будет больше ожидаемого Министерством экономики РФ на 8%. При
этом, правительство РФ на сегодняшний день не опубликовало публичный прогноз
после полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля
этого года.
По словам главного экономиста финансовой
группы BCS в Москве Натальи Лавровой, главными минусы для экономики РФ являются
нефтяное эмбарго, отказ Европейского Союза от российского газа, а также все выход
иностранных компаний с российских рынков.
Все это, вероятно, будет постепенно
расширяться и много негатива перенесется на 2023 год", – заявила Лаврова.
Она добавила, что без учета этих факторов и только на основе текущих санкций, сокращение ВВП в текущем году составит 10,8% и около 5% в 2023 году.
Напомним, 4 марта во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ, отключение от мировой финансовой системы SWIFT всех российских банков, а также ряд других существенных ограничений.
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