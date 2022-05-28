Рост цен на продукты: что дорожает в супермаркетах

В сравнении с апрелем в украинских супермаркетах значительно подорожали некоторые продукты питания. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Так, за месяц изменились цены на некоторые виды мяса. К примеру, в середине апреля один килограмм свиной грудинки обходился покупателям в 109,87 грн/кг, а к концу мая стоимость увеличилась до 117,45 грн за килограмм. Цена на куриное филе за этот период увеличилась со 115,73 грн/кг до 119,90 грн/кг.

Подорожал также за месяц сахар. С 77,90 грн/3кг стоимость выросла до 86,70 грн/3кг. Стоит отметить, что это самый высокий показатель за последние пять лет. Также значительно выросла в цене гречка. В апреле килограмм крупы обходился в 59,25 грн, а уже к концу мая средняя цена на неё в супермаркетах составляет 88,50 грн/кг. Круглый рис с 55,40 грн/кг увеличился в цене до 78,20 грн/кг, а длиннозерный рис подорожал с 48,69 грн/кг до 64 грн/кг.

Из овощей заметен рост цен на молодую капусту. За месяц стоимость выросла с 50,66 грн/кг до 63,40 грн/кг. Это средняя цена, по которой молодую капусту сейчас продают в крупных украинских супермаркетах. Стоит отметить, что цена на болгарский желтый перец за последний месяц упала со 163,03 грн/кг до 131,30 грн/кг.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, какие по состоянию на конец мая цены на украинских АЗС, а также о том, в каких областях Украины сейчас самый дорог и самый дешевый бензин.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что в середине мая в украинских супермаркетах обвалились цены на популярные овощи. Читайте в нашем материале, с чем связано изменение цен.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!