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Рост цен на продукты в Украине: что дорожает в супермаркетах

За последний месяц в Украине значительно изменились цены на некоторые продукты питания

сегодня, 18:35
Автор:

Анастасия
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С начала войны в Украине на полках супермаркетов стали резко дорожать продукты. Некоторые группы товаров по сей день стремительно продолжают расти в цене. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Рост цен на продукты в Украине: что дорожает в супермаркетах

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Так, по данным источника, в период с мая по июнь в Украине изменились цены на гречку. Один килограмм ранее можно было приобрести в среднем за 72,53 грн, а на сегодняшний день стоимость крупы составляет 89,90 грн/кг, что на 17,37 грн больше, нежели месяцем ранее. 

В то же время увеличились цены на рис. В мае текущего года килограмм длинного риса обходился покупателям в 53,55 грн, а в мае цена выросла до 58,87 грн/кг, что на 5,32 грн больше. 

Еще одним продуктом, цены на который стали выше — сахар. Средняя цена килограмма сахара в крупных украинских супермаркетах сейчас составляет 29,80 грн. Отметим, что в мае килограмм обходился в 27,05 грн. Трехкилограммовая пачка сейчас продается по цене 92,60 грн/3кг. Месяцем ранее цена была 86,70 грн/3кг. 

Также поднялись цены на подсолнечное масло. Сейчас средняя цена масла "Олейна" 850 мл составляет 62,30 грн. В мае покупатели платили за него 58,50 грн. 

Практически на пять гривен подорожало за месяц сливочное масло. Средняя стоимость масла "Селянского" 72,5% составляет 65 гривен за 200 г. Месяцем ранее его цена была 60,18 грн/200 г. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Украине за месяц подорожали популярные овощи. Подробнее об актуальных ценах читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал, что в Украине стремительно растут цены на бензин, дизельное топливо и автогаз


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Источник: https://minfin.com.ua/
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