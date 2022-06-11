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Какие сейчас цены на топливо на АЗС в Украине

Топливо стало дешевле за последнюю неделю

сегодня, 15:45
Автор:

Анастасия
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В Украине стремительно продолжаются меняться цены на горючее на автозаправочных станциях. Стало известно, сколько сегодня в среднем по Украине стоит бензин марок A-92, A-95, A-95+, дизельное топливо и автомобильное газовое топливо.

Какие сейчас цены на топливо на АЗС в Украине

Цены на бензин в Украине. Фото из открытых источников

Так, средняя стоимость одного литра бензина А-92 составляет 49,42 грн. За последние несколько дней цена на бензин упала примерно на 40 копеек.  Бензин А-95 обойдется 50,28 гривен за один литр. За последнюю неделю топливо стало дешевле, но всего на пару копеек. Если же говорить об А-95 премиум, то его стоимость на сегодняшний день равна 52,28 грн/л. Несколько дней назад ценник на него составлял 51,48 грн/л. 

Какие сейчас цены на топливо на АЗС в Украине - фото 2

На сайте Минфин были опубликованы актуальные средние цены на бензин на различных автозаправочных станциях в Украине. Самый дорогой бензин и дизельное топливо продают на АЗС "Картал". 

Какие сейчас цены на топливо на АЗС в Украине - фото 3

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что в июне в Украине изменились цены на популярные овощи. В период с мая по июнь в украине заметно изменились в цене огурцы и молодая капуста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что из-за оккупации юга Украины и роста цен на горючее цены на продукты в регионах будут отличаться. Стало известно, какие продукты этим летом изменятся в цене и какие будут в дефиците.

Сайт "Комментарии" писал о том, что цены на лекарства в Украине выросли на 20-25%На изменение стоимости препаратов повлиял курс доллара и евро, увеличение стоимости бензина, усложнение логистики, снижение объемов продав и многое другое. 


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Источник: https://minfin.com.ua/
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