Какие сейчас цены на топливо на АЗС в Украине

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Анастасия
В Украине стремительно продолжаются меняться цены на горючее на автозаправочных станциях. Стало известно, сколько сегодня в среднем по Украине стоит бензин марок A-92, A-95, A-95+, дизельное топливо и автомобильное газовое топливо.
Цены на бензин в Украине. Фото из открытых источников
Так, средняя стоимость одного литра бензина А-92 составляет 49,42 грн. За последние несколько дней цена на бензин упала примерно на 40 копеек. Бензин А-95 обойдется 50,28 гривен за один литр. За последнюю неделю топливо стало дешевле, но всего на пару копеек. Если же говорить об А-95 премиум, то его стоимость на сегодняшний день равна 52,28 грн/л. Несколько дней назад ценник на него составлял 51,48 грн/л.
На сайте Минфин были опубликованы актуальные средние цены на бензин на различных автозаправочных станциях в Украине. Самый дорогой бензин и дизельное топливо продают на АЗС "Картал".
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