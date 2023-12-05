logo

BTC/USD

43793.31

ETH/USD

2271.81

LTC/USD

73.19

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Рубль снова падает: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Рубль снова падает: какая причина

В РФ снова подорожали доллар и евро

сегодня, 20:47
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Несмотря на усилия властей РФ, российский рубль продолжает падение. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Рубль снова падает: какая причина

Рубль снова обвалился. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что 5 декабря курс доллара в России превысил 92 рубля, а курс евро пересек отметку в 100 рублей.


Как отмечает The Moscow Times, планы правительства РФ ввести тотальный контроль за валютной выручкой российских экспортеров не смогли стабилизировать курс рубля.

Издание так объясняет причины очередного обесценивания рубля: "Налоговый период остался позади, декабрь традиционно тяжелый месяц для рубля, а тут еще нефть подешевела. Котировки основной российской марки Urals опустились до $67 за баррель".

Отмечается, что в среднесрочной перспективе падение рубля означает сокращение валютной выручки российских нефтяников. По оценкам издания, в декабре можно ожидать снижения поступлений валюты в РФ на 10-15% по сравнению с октябрем-ноябрем, поэтому маловероятно, что в ближайший месяц рубль сможет укрепиться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе 2023 года Центробанк России внепланово повысил учетную ставку с 8,5% до 12% годовых. Это решение, как говорится в информации регулятора, было принято с целью ограничения рисков ценовой стабильности.

"Комментарии" также писали, что российская нефть через Турцию попадала на греческий НПЗ. Уже оттуда нефть продавали в Пентагон, несмотря на международные санкции. Маршрут поставки пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти РФ. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем она достигла Греции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/17514
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!