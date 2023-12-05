Рубль снова падает: какая причина

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Марьян Ощановский
Несмотря на усилия властей РФ, российский рубль продолжает падение. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".
Рубль снова обвалился. Фото из открытых источников
Издание сообщает, что 5 декабря курс доллара в России превысил 92 рубля, а курс евро пересек отметку в 100 рублей.
Как отмечает The Moscow Times, планы правительства РФ ввести тотальный контроль за валютной выручкой российских экспортеров не смогли стабилизировать курс рубля.
Издание так объясняет причины очередного обесценивания рубля: "Налоговый период остался позади, декабрь традиционно тяжелый месяц для рубля, а тут еще нефть подешевела. Котировки основной российской марки Urals опустились до $67 за баррель".
Отмечается, что в среднесрочной перспективе падение рубля означает сокращение валютной выручки российских нефтяников. По оценкам издания, в декабре можно ожидать снижения поступлений валюты в РФ на 10-15% по сравнению с октябрем-ноябрем, поэтому маловероятно, что в ближайший месяц рубль сможет укрепиться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе 2023 года Центробанк России внепланово повысил учетную ставку с 8,5% до 12% годовых. Это решение, как говорится в информации регулятора, было принято с целью ограничения рисков ценовой стабильности.
"Комментарии" также писали, что российская нефть через Турцию попадала на греческий НПЗ. Уже оттуда нефть продавали в Пентагон, несмотря на международные санкции. Маршрут поставки пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти РФ. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем она достигла Греции.
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