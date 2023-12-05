Несмотря на усилия властей РФ, российский рубль продолжает падение. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Рубль снова обвалился. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что 5 декабря курс доллара в России превысил 92 рубля, а курс евро пересек отметку в 100 рублей.

Как отмечает The Moscow Times, планы правительства РФ ввести тотальный контроль за валютной выручкой российских экспортеров не смогли стабилизировать курс рубля.

Издание так объясняет причины очередного обесценивания рубля: "Налоговый период остался позади, декабрь традиционно тяжелый месяц для рубля, а тут еще нефть подешевела. Котировки основной российской марки Urals опустились до $67 за баррель".

Отмечается, что в среднесрочной перспективе падение рубля означает сокращение валютной выручки российских нефтяников. По оценкам издания, в декабре можно ожидать снижения поступлений валюты в РФ на 10-15% по сравнению с октябрем-ноябрем, поэтому маловероятно, что в ближайший месяц рубль сможет укрепиться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе 2023 года Центробанк России внепланово повысил учетную ставку с 8,5% до 12% годовых. Это решение, как говорится в информации регулятора, было принято с целью ограничения рисков ценовой стабильности.

"Комментарии" также писали, что российская нефть через Турцию попадала на греческий НПЗ. Уже оттуда нефть продавали в Пентагон, несмотря на международные санкции. Маршрут поставки пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти РФ. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем она достигла Греции.

